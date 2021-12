ECDC Χάρτες: Στο βαθύ κόκκινο παραμένει η Ελλάδα

Στο βαθύ κόκκινο παραμένει η Ελλάδα στον νεότερο χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (ECDC), ο οποίος δόθηκε την Πέμπτη στη δημοσιότητα.

Στον χάρτη ολόκληρη η χώρα εμφανίζεται με βαθύ κόκκινο, όπως και οι περισσότερες περιοχές της Ε.Ε.

H χώρα βρίσκεται στο βαθύ πράσινο σε ό,τι αφορά τον αριθμό τεστ που διενεργούνται.

Αναφορικά με τη θετικότητα, το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας βρίσκεται στο πράσινο, με την Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία να είναι στο κίτρινο.

Σημειώνεται ότι οι χάρτες του ECDC βασίζονται σε δεδομένα που δηλώνονται από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης (TESSy).

