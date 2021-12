Αρνητές γονείς προτιμούν τη φυλακή από το να στείλουν τα παιδιά τους σχολείο

Αυτά είναι εκβιαστικά, δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Στο δικό μου το παιδί το ανήλικο θα αποφασίσουν τι θα κάνω; Προσέξτε μην κάνετε το δηλητήριο στο παιδί σας. Μη μασάτε αυτά που λένε. Αυτά δεν μπορούν να τα κάνουν, θα γίνει χαμός. Θα με πάνε εμένα φυλακή επειδή δε θέλω να κάνω το δηλητήριο στο παιδί; ανέφερε χαρακτηριστικά ένας αρνητής γονέας.

Είναι ένας από τους γονείς που έχει αποφασίσει το παιδί του να μην εμβολιαστεί. Και αντιδρά στην τροπολογία της κυβέρνησης με την οποία οι αρνητές γονείς αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και δύο έτη σε περίπτωση που δεν στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο.

«Όχι δε το έστειλα, γιατί έπρεπε να κάνει τα τεστ. Είμαι διατεθειμένη μέχρι και στη φυλακή να πάω. Ήταν ένα παιδί που ήταν άριστο και καταπατούνε καταρχάς την πίστη μας, τα πιστεύω μας. Γιατί πρέπει να μου βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό;», δήλωσε μία μητέρα αρνήτρια στο LIVE NEWS.

Στο Βόλο ένα παιδί δεν πήγε πέρυσι ούτε μια μέρα στο σχολείο ενώ και σε αυτή τη σχολική χρονιά δεν έχει καν εγγραφεί. Από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους έως και σήμερα στην περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 38 παιδιά έχουν χάσει τη σχολική χρονιά.

«Κάποιοι από αυτούς αρνούνται τη μάσκα, κάποιοι από αυτούς δεν κάνουν self test και δεν αποδέχονταν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην ειδική πλατφόρμα edu pass, όπως κάνουν όλοι οι υπόλοιποι που δηλώνουν τα self test. Άρα μπορεί και να μην τα κάνουν.», κατήγγειλε ο περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Μπαντίκος.

Την ίδια ώρα που γονείς επιδίδονται σε αντιεμβολιαστικές δράσεις, νέοι άνθρωποι πεθαίνουν γιατί ακούν τους αρνητές της λογικής και δεν κάνουν το εμβόλιο. 50χρονος στα Τρίκαλα κατέληξε γιατί όπως καταγγέλλει η μητέρα του άκουσε τους γιατρούς και τους παππάδες.

«Γιατί τόσο νέος; Γιατί δεν είχε κάνει το εμβόλιο. Είχε μπλέξει με παπάδες και με γιατρούς και του έλεγαν μην το κάνεις. Το παιδί μου πήγε χαμένο, άδικα. Έλεγα αφού πήγε στο νοσοκομείο θα το ξεπεράσει. Δεν το ξεπέρασε όμως.. Τον διασωλήνωσαν. Δυστυχώς πήγε άδικα. Πήγε άδικα το παιδί μου μ αυτούς τους τρελούς. Τρελογιατρούς. Οπωσδήποτε θα είχε σωθεί, έστω και μια δόση να είχε κάνει», ανέφερε η μητέρα του 50χρονου.

Οι περιπτώσεις αρνητών πληθαίνουν την ώρα που οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου τόσο για τις μεταλλάξεις όσο και το επόμενο κύμα πανδημίας.

