ECDC: Ανησυχητική η επιδημιολογική εικόνα στην Ελλάδα - Στο βαθύ κόκκινο η χώρα

Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η επιδημιολογική εικόνα στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα επικαιροποιημένα στοιχεία, που παρουσίασε σήμερα 2 Δεκεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στον συνδυαστικό δείκτη κρουσμάτων κορονοϊού, διαγνωστικών τεστ και δείκτη θετικότητας, όλη πλέον η Ελλάδα βρίσκεται στο βαθύ κόκκινο.

Ίδια εικόνα και στον χάρτη με τον δείκτη αριθμού κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμό.

Στον χάρτη με τον δείκτη θετικότητας, στο «πορτοκαλί», με ποσοστό από 1% έως 3,9%, βρίσκονται ολόκληρη η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος, Θεσσαλία, η Αιτωλοακαρνανία, η Αχαΐα και η Ηλεία. Στο «πράσινο», με ποσοστό κάτω από 1% θετικών κρουσμάτων κορονοϊού βρίσκονται η Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τα νησιά του Ιονίου, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Updated maps are online!



These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.



Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/fbQfkV8Fmt