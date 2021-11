Κορονοϊός: Φόβος για πάνω από 8.000 κρούσματα σήμερα - Ποια νέα μέτρα συζητούνται

Φόβοι ότι και σήμερα ο ΕΟΔΥ θα ανακοινώσει μεγάλο αριθμό κρουσμάτων κορονοιού, πάνω από 8.000. Οι θάνατοι ξεπέρασαν τους 100 σε μία μέρα

Υψηλά αναμένεται να είναι και σήμερα τόσο ο αριθμός των διασωληνωμένων

Δεν εξετάζεται κανένα ενδεχόμενο επιβολής lockdown όπως δεν εξετάζεται και επέκταση επιπλέον μέτρων στους εμβολιασμένους ξεκαθάρισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, αναφέρθηκε στο καλό και το κακό σενάριο για την πορεία της πανδημίας.

Lockdown δεν θα γίνει για επιστημονικούς λόγους. Έχει εμβολιαστεί το 73% του ενήλικου πληθυσμού και δεν κινδυνεύει με βαριά νόσηση. Ούτε στην Επιτροπή των Επιστημόνων πλέον καταγράφεται τάση εισήγηση lockdown, δήλωσε χθες ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Το καλό σενάριο θέλει κορύφωση (των κρουσμάτων) στην πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου και το κακό σενάριο να βλέπει κορύφωση , μετά τα Χριστούγεννα

Ποια νέα μέτρα συζητούνται

Ύστατο μέτρο θεωρείται η είσοδος των ανεμβολίαστων με rapid test στα σούπερ μάρκετ

Δεν αποκλείεται να συζητηθεί η πρόταση να επιτρέπεται μόνο take away στους ανεμβολίαστους

Στο τραπέζι βρίσκεται και το click away ως η μόνη επιλογή για να κάνουν τα ψώνια τους όσοι δεν έχουν κάνει εμβόλιο