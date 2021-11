ECDC: Κακή η επιδημιολογική εικόνα της Ελλάδας - Στο κόκκινο σχεδόν όλη η χώρα

Καθόλου καλή δεν είναι η επιδημιολογική εικόνα στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα επικαιροποιημένα στοιχεία, που παρουσίασε σήμερα 11 Νοεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στον συνδυαστικό δείκτη κρουσμάτων κορονοϊού, διαγνωστικών τεστ και δείκτη θετικότητας, το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας βρίσκεται στο κόκκινο και μόνο η Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες και η Κρήτη βρίσκονται στο πορτοκαλί.

Ίδια εικόνα και στον χάρτη με τον δείκτη αριθμού κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμό, με το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας να βρίσκεται στο «κόκκινο» και μόνο η Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες και η Κρήτη βρίσκονται στο «πορτοκαλί».

Στον χάρτη με τον δείκτη θετικότητας, στο «πορτοκαλί», με ποσοστό από 1% έως 3,9%, βρίσκονται ολόκληρη η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος, τα νησιά του Ιονίου, Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στο «πράσινο», με ποσοστό κάτω από 1% θετικών κρουσμάτων κορονοϊού βρίσκονται η Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

