Εστίαση: Πανελλαδικό κλείσιμο των καταστημάτων στις 16 Νοεμβρίου

Η Ένωση Εστιατορίων και Συναφών Αττικής αποφάσισε το Πανελλαδικό κλείσιμο των καταστημάτων την Τρίτη 16 Νοεμβρίου.



Η εστίαση αναζητεί μέτρα στήριξής της, για την αποφυγή λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Εστιατορίων και Συναφών Αττικής και προαναγγέλλει το κλείσιμο των καταστημάτων για την Τρίτη 16 Νοεμβρίου.

Πανελλαδικό κλείσιμο των καταστημάτων την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 αποφάσισε η Ένωση Εστιατορίων και Συναφών Αττικής.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση: «η εστίαση αναζητεί μέτρα στήριξής της, για την αποφυγή λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας:

Μη επιστροφή των επιστρεπτέων προκαταβολών.

Συνέχιση της επιδότησης ενοικίου.

Επαναφορά του μέτρου αναστολή των συμβάσεων εργασίας.

Απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών.

Μείωση του ΦΠΑ στο 6%.

Συνέχιση της επιδότησης των δόσεων δανείων, και

Νέες χρηματοδοτήσεις ανάλογες εκείνων του 2020 και των αρχών του 2021».

Γ. Καββαθάς: Στα take away δεν χρειάζεται έλεγχος πελατών

Στο μεταξύ ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς σε συνέντευξή του σήμερα στο ΣΚΑΙ ανέφερε ότι κάποιες επιχειρήσεις δεν έχουν ενημερωθεί σωστά σχετικά με τον έλεγχο των παραστατικών και διευκρίνισε ότι στο take away (παραλαβή εκτός) δεν χρειάζεται να γίνει έλεγχος πελατών.

«Ο πελάτης μπαίνει με μάσκα, παίρνει το προϊόν και αποχωρεί, δεν κάθεται σε πάγκο ή τραπέζι. Αν βγει έξω αν κάτσει έξω σε πάγκο να πιει τον καφέ του, βεβαίως πρέπει να ελεγχθεί. Αλλά η ΚΥΑ προβλέπει ότι αν παίρνεις καφέ και φεύγεις δε γίνεται έλεγχος» είπε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ.

Ο κ. Καββαθάς δήλωσε ότι τα νέα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή από το Σάββατο δυσκολεύουν πάρα τις επιχειρήσεις, καθώς περιορίζουν κατά πολύ τους δυνητικούς πελάτες. Έκανε λόγο για μείωση τζίρου 30 - 50% πανελλαδικά το Σαββατοκύριακο, δηλαδή τις δύο πρώτες μέρες εφαρμογής των μέτρων, ενώ Δευτέρα και Τρίτη, ανέφερε πως η μείωση έφθασε και το 80%.