Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα: Μέχρι τι ώρα θα λειτουργήσουν - Μπαράζ ελέγχων

Ανοιχτά είναι σήμερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ, καθώς είναι η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου, ξεκίνησαν οι φθινοπωρινές ενδιάμεσες εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 15 του μηνός.

Τι ισχύει στις ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις



Σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτώσεων εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και των υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία του ποσοστού έκπτωσης.

Στο διάστημα αυτό παρέχεται από τον νόμο η δυνατότητα της προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή της περιόδου, που φέτος συμπίπτει με την 7η Νοεμβρίου, με προτεινόμενο από τον Ε.Σ.Α ωράριο λειτουργίας, από τις 11:00′ έως τις 18:00′.

Με την ευκαιρία της έναρξης των ενδιάμεσων εκπτώσεων, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης, απευθυνόμενος στους καταναλωτές δηλώνει ότι όλες οι εμπορικές αγορές της Αθήνας παραμένουν ασφαλείς, τα καταστήματα με πραγματικό αίσθημα ευθύνης συνεχίζουν να τηρούν ευλαβικά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα προστασίας και καλεί τους καταναλωτές να ενισχύσουν όσο μπορούν την αγορά, εκμεταλλευόμενοι τις μειωμένες τιμές των προς διάθεση προϊόντων.

Τέλος, απευθυνόμενος ο πρόεδρος στους εμπόρους, τους διαβεβαιώνει πως ο σύλλογος, με γνώμονα την απαίτηση του συνόλου των επιχειρηματιών αλλά και των φορέων εκπροσώπησης των καταναλωτών της χώρας, εμμένει στο αίτημα του για άμεση κατάργηση του παρωχημένου θεσμού των ενδιάμεσων εκπτώσεων, οι οποίες παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων δεν έχουν ακόμα καταργηθεί.

Σημειώνεται ότι από το Σάββατο (6/11) τέθηκαν σε ισχύ τα παρακάτω μέτρα:

Οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται στον χώρο εργασίας τους είτε στο Δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα, με δύο εργαστηριακά τεστ (rapid test ή PCR) την εβδομάδα με δικό τους κόστος.

Θα είναι πλέον αναγκαίο αρνητικό rapid test για ανεμβολίαστους πολίτες προκειμένου να εισέλθουν σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και εμπορικά καταστήματα, κομμωτήρια, μεικτούς χώρους εστίασης (εξωτερικοί χώροι). Διευκρινίζεται ότι πλέον απαιτείται rapid test και για τους εξωτερικούς χώρους εστίασης.

Εξαιρείται μόνο η πρόσβαση στα καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι), φαρμακεία και εκκλησίες.

Παράλληλα, απευθύνεται σύσταση για χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός για όλους, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους.

Σαρωτικοί έλεγχοι

Οκτώ χιλιάδες αστυνομικοί με 1.900 συνεργεία διενεργούν σαρωτικούς ελέγχους με βάση τα νέα περιοριστικά μέτρα για τους ανεμβολίαστους.

Σύμφωνα με πληροφορίες αρχικά στο «στόχαστρο» θα μπουν μπαρ και νυχτερινά κέντρα, ενώ στόχος είναι οι έλεγχοι να είναι γρήγοροι από ολιγομελή συνεργεία.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Πλεύρης αναβαθμίζονται οι ποινές σε όσους δεν τηρούν τα μέτρα και εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης, καθώς και για τα αρνητικά αποτελέσματα των τεστ, όπως και του ελέγχου ταυτοπροσωπίας.

Ειδικότερα, για τα καταστήματα τα οποία δεν τηρούν τα μέτρα προβλέπονται πρόστιμα από 5.000 ευρώ και 15 μέρες αναστολή λειτουργίας του καταστήματος.

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Όπως έχει οριστεί, τρεις Κυριακές έως το τέλος του έτους θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα και σούπερ μάρκετ:

Στις 7 Νοεμβρίου

Στις 12 Δεκεμβρίου

Στις 19 Δεκεμβρίου

Black Friday

H Black Friday oρίζεται συνήθως την τέταρτη Παρασκευή του Νοεμβρίου. Ετσι, φέτος η Black Friday θα «πέσει» την Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021.

Cyber Monday

Την ίδια στιγμή, τρεις ημέρες μετά την Black Friday, έρχεται η Cyber Monday, μια ακόμα ευκαιρία για φθηνές αγορές, που αφορά τις αγορές που γίνονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Φέτος η Cyber Monday πέφτει τη Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου.

Πρώτη νύχτα εφαρμογής σε εστίαση και διασκέδαση

Από το πρωί του Σαββάτου έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους ώστε να περιοριστεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων κορονοϊού που καταγράφουν απανωτά ρεκόρ το τελευταίο διάστημα. Τη σκυτάλη στη συνέχεια πήραν οι επιχειρηματίες μαγαζιών νυχτερινής διασκέδασης που κλήθηκαν να δείξουν την πόρτα της εξόδου σε όποιον δεν έχει μαζί του τα απαραίτητα έγγραφα.

Η πρώτη νύχτα εφαρμογής των νέων μέτρων κύλησε σε γενικές γραμμές ομαλά, καθώς στην Αθήνα, οι περισσότεροι ανεμβολίαστοι προτίμησαν να μείνουν… σπίτι τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία κλιμακίων της ΕΛ.ΑΣ., της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αλλά και της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς οι περισσότεροι πελάτες στους χώρους που ελέγχθησαν είχαν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Αρμόδιες πηγές ανέφεραν στον ΣΚΑΪ ότι ενδεχομένως ορισμένοι ανεμβολίαστοι να περιμένουν να «ξεφουσκώσουν» οι έλεγχοι για να κυκλοφορήσουν για καφέ ή για βόλτα στα καταστήματα τις επόμενες ημέρες.

Από την άλλη, στη Θεσσαλονίκη νεαροί ως επί το πλείστον σχημάτισαν ουρές έξω από τα φαρμακεία για να διενεργήσουν rapid test πριν από τη βραδινή τους έξοδο. Όπως δήλωσε στη τοπική ιστοσελίδα Voria.gr φαρμακοποιός που διατηρεί φαρμακείο επί της Αγίας Σοφίας, γενικά τα Σαββατοκύριακα είναι αυξημένη η ζήτηση, όμως το χθεσινο ξεπέρασε τα προηγούμενα.

Νέα μέτρα για ανεμβολίαστους: Πώς θα λειτουργούν καφέ και εστιατόρια

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης σε εσωτερικό χώρο, περιλαμβανόμενων των καταστημάτων εντός στοών, κλειστών εμπορικών κέντρων και υπεραστικών σταθμών, θα λειτουργούν με πληρότητα 100%, μόνο ως αμιγείς χώροι, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο.

Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ανοικτό υπαίθριο χώρο, οι πελάτες θα εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή πιστοποιητικό νόσησης, ή βεβαίωση αρνητικού διαγωνιστικού ελέγχου PCR ή rapid test ενώ οι ανήλικοι από 4-17 ετών μπορούν να προσκομίζουν εναλλακτικά self test.

Ως ανοικτός υπαίθριος χώρος ορίζεται ο χώρος που βρίσκεται εκτός οριογραμμής του κτιρίου που στεγάζεται το κατάστημα και είναι ανοιχτός από τουλάχιστον 2 πλευρές. Οι κανόνες των ανοικτών υπαίθριων χώρων εφαρμόζονται και για τους εξωτερικούς χώρους που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές.

Επίσης στο ΦΕΚ προβλέπεται δυνατότητα λειτουργίας, κατ' επιλογή της επιχείρησης, με την κατάλληλη σήμανση, όχι αποκλειστικά με καθήμενους, με κοινό αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο (και αποκλειστικά ανηλίκων με αρνητικό self-test), και των κανόνων λειτουργίας για τους κλειστούς χώρους.

Τα μέτρα αυτά ισχύουν και ως προς τη λειτουργία οινοποιείων εφόσον σε αυτά διενεργείται οινογνωσία ή γευσιγνωσία.

Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων σε ανοικτό (υπαίθριο) χώρο ισχύουν και: α) για τη λειτουργία των υπηρεσιών catering και τη λειτουργία των εξωτερικών χώρων δεξιώσεων, β) για τη λειτουργία των εστιατορίων, αναψυκτηρίων και καφέ των ξενοδοχείων, που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο.

Λειτουργία εστιατορίων, αναψυκτηρίων, καφέ σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων και αεροδρομίων, τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες/ταξιδιώτες, καθώς και εξωτερικούς πελάτες πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες. Η πληρότητα σε αυτή την περίπτωση ορίζεται στο 65%, απαγορεύεται η ζωντανή μουσική και η πραγματοποίηση εκδηλώσεων/δεξιώσεων.

Στα ξενοδοχεία τα οποία διαθέτουν περισσότερους του ενός εσωτερικούς χώρους εστίασης παρέχεται δυνατότητα λειτουργίας συγκεκριμένων χώρων εξ αυτών, κατ' επιλογή της επιχείρησης, με την κατάλληλη σήμανση, με κοινό (συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών πελατών) αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιασθεί πλήρως ή νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό της πληρότητας μπορεί να είναι στο 100%.

Οι ίδιες προϋποθέσεις λειτουργίας, οι ίδιοι υγειονομικοί κανόνες και απαιτήσεις ισχύουν και για τη λειτουργία υπηρεσιών catering και δεξιώσεων στους εσωτερικούς χώρους των ξενοδοχείων.

- Οι υπηρεσίες take away, delivery και καθ' οδόν drive- through επιτρέπονται χωρίς την παραμονή πελατών στον εσωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών και χωρίς να απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης ή δήλωσης αρνητικού διαγνωστικού/αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.

Κέντρα διασκέδασης

Τα κέντρα διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων των κλειστών χώρων δεξιώσεων, μουσικών σκηνών και μπουάτ, θα λειτουργούν μόνο ως αμιγείς (ανοικτοί ή κλειστοί) χώροι αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο.

Οι πελάτες θα πρέπει να επιδεικνύουν κατά την είσοδο τους το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης.