Με ουρές και click away οι αγορές για τους ανεμβολίαστους – Τι προτείνουν οι έμποροι

Από νωρίς malls, πολυκαταστήματα και δημοφιλείς εμπορικοί δρόμοι έχουν γεμίσει με εκατοντάδες πολίτες, που με τα κινητά στα χέρια επιχειρούν να κάνουν τα ψώνια τους.

Επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή το αρνητικό διαγνωστικό τεστ στους υπαλλήλους των καταστημάτων σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τις προσφορές των μεγάλων αλυσίδων, καθώς πρόκειται για το πρώτο σαββατοκύριακο των ενδιάμεσων εκπτώσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ερμού η κίνηση έχει αρχίσει να αυξάνεται όσο περνάει η ώρα, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τους ελέγχους. Ήδη σε κάποια πολυκαταστήματα έχουν αρχίσει να σχηματίζονται ουρές λόγω των ελέγχων που πρέπει να γίνονται στην είσοδο.

Στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων, επιστρατευτεί 8.000 αστυνομικοί με 1.900 κλιμάκια και 400 στελέχη της Αρχής Διαφάνειας που θα κάνουν ελέγχους σε όλη τη χώρα, σε μεικτά κλιμάκια των 10-15 ατόμων.

Προσοχή στα self test των παιδιών

Σχετικά με τα παιδιά και τους εφήβους μέχρι 18 ετών, που δεν έχουν προβεί σε εμβολιασμό, η είσοδός τους σε λιανεμπορικά καταστήματα γίνεται με την επίδειξη αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ (self test).

Ωστόσο, άλλο είναι το self test που δηλώνεται για το σχολείο και άλλο αυτό για τα εμπορικά καταστήματα ή την εστίαση, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Δηλαδή για να πάει σήμερα μια οικογένεια με ανήλικα παιδιά σε ένα εμπορικό κέντρο θα πρέπει το πρωί πριν φύγει από το σπίτι να κάνει self test στα παιδιά και να το δηλώσει στο self testing.gov.gr. Αν έχει σκοπό να πάει αύριο Κυριακή θα πρέπει να κάνει νέο self test και νέα δήλωση.

Click away για ανεμβολίαστους

Σε ότι αφορά τους ανεμβολίαστους, καθώς και όλους όσοι δεν διαθέτουν αρνητικό διαγνωστικό τεστ (rapid ή μοριακό), θα μπορούν να ψωνίζουν με click away, το οποίο δεν καταργήθηκε ποτέ.

Έτσι λοιπόν θα φθάνουν μέχρι την πόρτα των εμπορικών καταστημάτων και θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα προϊόντα, που έχουν παραγγείλει είτε τηλεφωνικά ή διαδικτυακά.

Πρόβλημα για τους αυταπασχολούμενους

Η υποχρέωση επίδειξης rapid test στο λιανεμπόριο πλήττει 130.000 ατομικές, αυτοαπασχολούμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν χωρίς καν δεύτερο άτομο, τόνισε ο Γιώργος Καρανίκας, πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), ενώ ο ίδιος μίλησε για συνθήκες «αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς ήδη τα μεγάλα σούπερ μάρκετ πουλάνε ακόμη και υπόδηση και το διαφημίζουν».

Υπεύθυνοι οι πελάτες και όχι οι επιχειρήσεις

Άδικα και ανεφάρμοστα χαρακτηρίζει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης, τα μέτρα που από σήμερα πρέπει να εφαρμόσει το λιανεμπόριο.

Καταθέτει μάλιστα μία πολύ συγκεκριμένη πρόταση, η οποία, όπως λέει, θα μπορούσε τουλάχιστον προσωρινά να ισορροπήσει την υγειονομική ανάγκη με την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Αναλυτικότερα, ζητάει η ευθύνη εισόδου εντός των καταστημάτων ανεμβολίαστων καταναλωτών χωρίς το προβλεπόμενο από το νόμο rapid test, να βαρύνει αποκλειστικά τα συγκεκριμένα άτομα και όχι την εμπορική επιχείρηση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να μπορέσει να κάνει αδιάλειπτο έλεγχο, ειδικά εάν αναφερόμαστε σε αυτοαπασχολούμενους ή μικρές επιχειρήσεις.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπορικά καταστήματα τηρούν αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αυτό και μόνο το μέτρο αφενός θα καλύψει τις υγειονομικές ανάγκες και αφετέρου θα πάψει να δημιουργεί συνθήκες αναστάτωσης και τον κίνδυνο να επιφέρει πρόστιμα που θα διακινδυνεύσουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και ίσως τη βιωσιμότητα μικρών επιχειρήσεων.

Σε κάθε περίπτωση τα μέτρα δεν πρέπει να εξαιρούν κλάδους όπως αυτόν των υπερκαταστημάτων τροφίμων, που πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης με τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα για να αποφύγουμε να εκδηλωθούν πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού», καταλήγει ο κ. Καφούνης.

Πηγή: OT