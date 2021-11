Tριπλή ελληνική διάκριση στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής FIRST GLOBAL Challenge ,Discover and Recover 2021

Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά τρία μετάλλια κατέκτησε η ελληνική Εθνική Ομάδα Ρομποτικής ,FIRST Global Challenge Team Greece, η οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής FIRST GLOBAL Challenge ,Discover and Recover 2021 που πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, από τις 27 Ιουνίου 2021 έως 25 Σεπτεμβρίου 2021.



Συγκεκριμένα, η ελληνική ομάδα κατάφερε να φέρει το χρυσό μετάλλιο στον τομέα της Υγείας στην κατηγορία FIRST Global Challenge Award, το αργυρό μετάλλιο για το project ,Πανάκεια και το χάλκινο μετάλλιο για την κατάκτηση της 3ης θέσης στην γενική κατάταξη της Ολυμπιάδας. Είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που ελληνική Ομάδα Ρομποτικής καταφέρνει να φέρει στη χώρα μας σε μια παγκόσμια διοργάνωση μετάλλια σε όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες, αλλά και στη γενική παγκόσμια κατάταξη ταυτόχρονα.



Η Ολυμπιάδα Ρομποτικής FIRST GLOBAL Challenge είναι μια παγκόσμια διοργάνωση ρομποτικής, επιστήμης και τεχνολογίας, στην οποία συμμετέχουν εθνικές ομάδες από 190 χώρες, με παιδιά ηλικίας 16 -18 χρονών.



Η φετινή Ολυμπιάδα «Discover and Recover 2021» ήταν η 2η Ολυμπιακή Διοργάνωση της FIRST, που διεξήχθη αποκλειστικά εξ αποστάσεως και σκοπό είχε να ενεργοποιήσει τους νέους και τις νέες όλου του κόσμου να ερευνήσουν και να προτείνουν καινοτόμες λύσεις, που θα θέτουν ως στόχο τους την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 σε τέσσερις τομείς: της υγείας, της εκπαίδευσης, της οικονομίας και του περιβάλλοντος.



Η «γέννηση» της ομάδας που έφερε την Πανάκεια, τον Ήρωνα και το Cubesat

Η ελληνική Εθνική Ομάδα «γεννήθηκε» με πρωτοβουλία του Φιλεκπαιδευτικού Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου Eduact- Δράση για την Εκπαίδευση, που εισάγει νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για όλα τα παιδιά του «αύριο» στην Ελλάδα από το 2013, μέσα από καινοτόμες δράσεις που καλλιεργούν τις δεξιότητες του μέλλοντος.



Ακρογωνιαίος λίθος του έργου της Eduact αποτελεί η εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής στα εργαστήρια δεξιοτήτων από την πιλοτική τους κιόλας εφαρμογή. Το 2018, η Eduact κατάφερε να εντάξει τη χώρα μας στον χάρτη της παγκόσμιας διοργάνωσης της Ολυμπιάδας Ρομποτικής FIRST GLOBAL Challenge. Ακολούθησε ανοιχτό κάλεσμα που απηύθυνε σε μαθητές και μαθήτριες της χώρας μας και σήμερα, η ομάδα αποτελείται από 30 παιδιά από όλη την Ελλάδα ηλικίας 14 - 18 χρονών, που επιλέχθηκαν, βάσει των γνώσεων τους στον προγραμματισμό και την ρομποτική, την ενασχόληση τους με τις επιστήμες, την εμπειρία τους από συμμετοχές σε αντίστοιχες εθνικές και παγκόσμιες διοργανώσεις αλλά και το κίνητρο να έχουν μια τέτοια ευκαιρία στη γνώση. Τα παραπάνω αξιολογήθηκαν από ειδική επιτροπή, απαρτιζόμενη από εκπαιδευτικούς ακαδημαϊκούς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του αρμόδιου για τη διοργάνωση στην Ελλάδα φορέα - Eduact - ώστε να γίνει η τελική επιλογή των εκπροσώπων.



Μαθητές και μαθήτριες από τη Θεσσαλονίκη, την Αττική, την Πάτρα, την Ναύπακτο, την Ορεστιάδα, την Κρήτη εργάστηκαν εντατικά καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και δημιούργησαν το ρομπότ Πανάκεια - μια οικιακή αυτόνομη νοσοκόμα που μπορεί να παίρνει βασικές μετρήσεις από τους ασθενείς, να ενημερώνει το ιατρικό προσωπικό και να απολυμαίνει έναν μικρό χώρο, το ρομπότ Ήρων, το οποίο μπορεί να κινηθεί με ακρίβεια σε καθορισμένες διαδρομές, να συλλέξει και να μεταφέρει αντικείμενα, να εκτοξεύσει μπάλες και κύβους σε απόσταση και να σηκώσει το βάρος του, και, τέλος, τη δική τους εκδοχή του λεγόμενου Cubesat, ενός μικρού μετεωρολογικού δορυφόρου, που προγραμματίστηκε να μελετά τα δεδομένα της ατμόσφαιρας και να ενημερώνει τον επίγειο σταθμό για ενδεχόμενες πυρκαγιές.



Πώς ήρθε η τριπλή διάκριση

Η Ολυμπιάδα εξελίχθηκε σε τρεις φάσεις. Για την πρώτη φάση (Solutions Challenge Award), η ελληνική Εθνική Ομάδα επέλεξε τον πολύ νευραλγικό τομέα της υγείας και ανέπτυξε την Πανάκεια. Για τη δεύτερη φάση, η ελληνική ομάδα έπρεπε να δημιουργήσει μία συμμαχία (alliance) με μία ομάδα από διαφορετική ήπειρο που να έχει επιλέξει την ίδια θεματική κατηγορία. Η δημιουργία συμμαχιών είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια της Ολυμπιάδας, καθώς δημιουργεί τις συνθήκες για να έρθουν σε επαφή, να εργαστούν και να μάθουν μαζί, και να παρουσιάσουν μία κοινή πρόταση οι νέοι και οι νέες του κόσμου, ξεπερνώντας τους περιορισμούς που θέτουν τα σύνορα, οι διαφορετικές γλώσσες, οι διαφορετικές κουλτούρες. Ελλάδα και Καναδάς προχώρησαν μαζί στην τρίτη φάση (Solution Grand Challenge Award) και συνδύασαν τις καινοτόμες λύσεις τους σε μία κοινή ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία ανακηρύχτηκε κορυφαία στον κόσμο.



Η συμμετοχή της ελληνικής Εθνικής Ομάδας στην Ολυμπιάδα FIRST Global Challenge αποτελεί το επιστέγασμα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρομποτικής & Καινοτομίας FIRST ® CHAMPIONSHIP GREECE που υλοποιείται από την Eduact - Δράση για την Εκπαίδευση. Την καθοδήγηση της ομάδας έχει αναλάβει ο Αναστάσιος Κόλλιας, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεργάτης και LEGO Education Trainer της Ο3 Out of the Ordinary, επιστημονικού συνεργάτη της Eduact και της Ελληνικής Ομάδας.



Χρυσοί χορηγοί της ομάδας είναι οι εταιρείες ΤΙΤΑΝ, ΚLEEMANN, Ελληνικός Χρυσός. Υποστηρίζει επίσης η εταιρεία Healthwatch S.A. ενώ τη φιλοξενία της ομάδας έχουν προσφέρει το Thessaloniki Tech Lab σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ, η κατασκήνωση της ΧΑΝΘ στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής και το mellonlab στον Πειραιά.



Περισσότερα στοιχεία για την Εθνική Ομάδας Ρομποτικής FIRST Global Challenge Team Greece είναι διαθέσιμα στη σελίδα της στο Facebook facebook.com/fgcteamgreece, στο Intagram @fgcteamgreece και στην ιστοσελίδα www.gnrt.gr.

ΑΠΕ ΜΠΕ