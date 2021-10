Πολιτική Προστασία: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη με τις 13 Περιφέρειες ενόψει της κακοκαιρίας

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη με τους 13 Περιφερειάρχες της χώρας πραγματοποίησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, καθώς και ο Υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς, παρουσία του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρη Οικονόμου, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου και του Γενικού Διευθυντή Συντονισμού της ΓΓΠΠ, Φοίβου Θεοδώρου, ενόψει της σφοδρής κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας κατά τις επόμενες ημέρες.

Κατά την τηλεδιάσκεψη τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και εγρήγορσης, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα ενδεχόμενα προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Κατά τη σύσκεψη ο Υπουργός υπογράμμισε ότι απαιτείται συνεχής συντονισμός μεταξύ των Περιφερειών και των Δήμων για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με το ολοκληρωμένο Γενικό Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «Δάρδανος». Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος σημείωσε ότι είναι απαραίτητο οι αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ειδοποιήσουν πολίτες που διαμένουν σε περιοχές όπου έχουν εκδηλωθεί στο παρελθόν πλημμυρικά φαινόμενα να αποφύγουν υπόγειους και ισόγειους χώρους, ιδίως κατά τη διάρκεια της νύχτας και για τις επόμενες ημέρες.

Ο κ. Στυλιανίδης υπογράμμισε ότι πρώτη προτεραιότητα είναι και παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής, ενώ όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκονται σε επιφυλακή και πλήρη διασπορά, ώστε να διασφαλιστεί άμεση επέμβαση και παροχή βοήθειας όπου χρειαστεί, σε διαρκή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, αλλά και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εφόσον απαιτηθεί η συνδρομή του.

Τόνισε, επίσης, ότι απαιτείται διαρκής επικοινωνία και συντονισμός μεταξύ των Περιφερειών για να αντιμετωπιστούν προβλήματα σε όμορες περιοχές, ενώ και οι Δήμοι καλούνται να ενεργοποιήσουν όλες τις δυνάμεις και υπηρεσίες που έχουν διαθέσιμες, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού υποστήριξης από τον ιδιωτικό τομέα, λ.χ. εργολάβους έργων και μηχανικούς, ώστε να είναι έτοιμοι να συνδράμουν.

Αμέσως μετά την τηλεδιάσκεψη, ακολούθησε και δεύτερη σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά με τους έξι (6) Συντονιστές Επιχειρήσεων και τους 13 Περιφερειακούς Διοικητές του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον βέλτιστο συντονισμό όλων των δυνάμεών του και τη διασφάλιση άμεσης απόκρισης, όπου και όταν απαιτηθεί.

Ενόψει της κακοκαιρίας, καλούμε όλους τους πολίτες στις παραπάνω περιοχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις παρακάτω βασικές οδηγίες:

- Αποφύγετε κάθε περιττή μετακίνηση κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων και ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρά σας ερμητικά, έχοντας πάντα υπόψη σας σε περίπτωση δημιουργίας χειμάρρων να μετακινηθείτε στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού.

- Αν βρίσκεστε σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει στο παρελθόν, αποφεύγετε την παραμονή σας σε υπόγειους, ημιυπόγειους και ισόγειους χώρους.

- Μην διασχίζετε για κανένα λόγο χείμαρρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, πεζή ή με όχημα. Για κανένα λόγο.

- Παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης και ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

- Μένουμε σε εγρήγορση! Μένουμε σε επιφυλακή! Ακολουθούμε τις οδηγίες!

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/politiki-prostasia-ektakti-tilediaskepsi-me-tis-13-perifereies-enopsei-tis-kakokairias

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram

skai