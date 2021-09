ECDC: Παραμένει στο βαθύ πορτοκαλί η Ελλάδα – Ποιες περιοχές παρουσιάζουν βελτίωση

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στο βαθύ πορτοκαλί, όπως και η πλειοψηφία των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο επιδημιολογικό χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) που παρουσιάστηκε σήμερα, Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου.

Εξαιρούνται Στερεά Ελλάδα, Εύβοια και νησιά ΒΑ Αιγαίου, περιοχές που έχουν καλύτερη εικόνα από τις υπόλοιπες και βρίσκονται στο ανοιχτό πορτοκαλί.

Όσον αφορά τη θετικότητα των διαγνωστικών τεστ, η χώρα στο μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στο κίτρινο, με εξαίρεση την Αττική και τα νησιά ΒΑ Αιγαίου που είναι πράσινα.

Τέλος η χώρα βρίσκεται στο βαθύ πράσινο όσον αφορά τον αριθμό των τεστ, με πάνω από 5.000 τεστ ανά 100.000 κατοίκους.

Υπενθυμίζεται πως ο χάρτης του ECDC ενημερώνεται εβδομαδιαίως. Ο ευρωπαϊκός οργανισμός θεσπίζει έναν χρωματικό κώδικα με βάση τον αριθμό των κρουσμάτων κοροναϊός ανά 100.000 κατοίκους, αλλά και το ποσοστό θετικότητας ανά χώρα.

