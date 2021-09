ECDC: Πέφτει ραγδαία ο δείκτης θετικότητας – Η Ελλάδα παραμένει στο κόκκινο

Επιμένει η διάδοση του κορωνοϊού στη χώρα μας, σύμφωνα με την εβδομαδιαία ενημέρωση του ECDC αναφορικά με την επιδημιολογική εικόνα των χωρών της Ευρώπης.

Σε επίπεδο 3 (κόκκινο) βρίσκεται σχεδόν το σύνολο της χώρας στους χάρτες του ECDC, αναφορικά με την επιδημιολογική εικόνα του κορωνοϊού, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της εβδομάδας.

Στο επίπεδο 4 (mini lockdown) εισήλθαν η Καστοριά, η Δράμα και η Ξάνθη.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Μολυσματικών Ασθενειών (ECDC) ανανέωσε, όπως κάθε Πέμπτη, τους χάρτες επιδημιολογικής επιτήρησης για όλη την Ευρώπη.

Σε αυτούς, η χώρα μας βρίσκεται στο κόκκινο, με εξαίρεση τη Στερεά Ελλάδα, την Αττική και ορισμένα νησιά του βόρειου Αιγαίου, αναφορικά με το ποσοστό κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκων, τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν και τον δείκτη θετικότητας την τελευταία εβδομάδα.

Στον ίδιο χάρτη φαίνεται πως στο κόκκινο παραμένουν χώρες της κεντρικής Ευρώπης, από τη Γερμανία και την Τσεχία ως την Κροατία, ενώ καλύτερη μοιάζει η εικόνα στο μεγαλύτερο τμήμα της Γαλλίας, στην Πορτογαλία και στην κεντρική και βόρεια Ιταλία.

Χάρτης: Θετικά κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού

Παρόμοια η εικόνα και στον χάρτη που αποτυπώνει τον αριθμό ενεργών κρουσμάτων κορωνοϊού ανά 100.000 πληθυσμού.

Στον συγκεκριμένο χάρτη του ECDC, με κίτρινο αποτυπώνεται αριθμός χαμηλότερος των 50 ανά 100.000 (δεν υπάρχει πράσινη απεικόνιση).

Η χώρα μας εμφανίζει στο μεγαλύτερο τμήμα της κρούσματα άνω των 200 ανά 100.000 κατοίκων, με εξαίρεση και πάλι τη Στερεά Ελλάδα και την Αττική.

Το μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης εμφανίζεται στο επίπεδο 2 (πορτοκαλί), στο οποίο η επιδημιολογική εικόνα κυμαίνεται μεταξύ 75 και 200 περιστατικών ανά 100.000 πληθυσμού.

Πιο αυξημένη η διάδοση στην ανατολική Ευρώπη, σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Σλοβενία και η Ρουμανία.

Ψηλά η Ελλάδα στην πραγματοποίηση τεστ κορωνοϊού

Σταθερά μεταξύ των πρώτων χωρών στην Ευρώπη στην πραγματοποίηση τεστ κορωνοϊού παραμένει η Ελλάδα, που, σύμφωνα με τον χάρτη του ECDC, εξακολουθεί να εμφανίζει περισσότερα από 5.000 τεστ ανά 100.000 πληθυσμού την τελευταία εβδομάδα.

Σε αντίστοιχη θέση εμφανίζεται η Κύπρος, η Δανία, χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και κάποιες περιφέρειες της Γαλλίας.

Μειώνεται σταθερά ο δείκτης θετικότητας

Τέλος, ιδιαίτερα ικανοποιητική είναι η εικόνα του δείκτη θετικότητας τόσο στη χώρα μας όσο όμως και σε μια σειρά από περιοχές της Ευρώπης.

Στο σύνολό της η Ευρώπη, με εξαίρεση τη Γερμανία, την Ιρλανδία και χώρες των Βαλκανίων, εμφανίζει δείκτη θετικότητας μεταξύ 1% και 3,9%.

Στην Ελλάδα, η Αττική είναι η μόνη περιφέρεια που βάφεται πράσινη, γεγονός που σημαίνει πως την τελευταία εβδομάδα ο δείκτης θετικότητας στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας υπολογίζεται κάτω του 1%.

