Θρίλερ με το Τσέσνα στη Σάμο: Μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη Νετανιάχου ο ένας νεκρός

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της συντριβής του Τσέσνα στη Σάμο χθες το βράδυ. Όπως αποκαλύπτουν ισραηλινά ΜΜΕ, ένας από τους δύο νεκρούς επιβάτες του αεροσκάφους ήταν μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη για τον Νετανιάχου.

Το ζευγάρι Haim και Esti Garon ήταν οι δύο επιβαίνοντες, όπως αναφέρει το Jerusalem Post, του ιδιωτικού αεροσκάφους τύπου Τσέσνα.

O Garon, ήταν πρώην αναπληρωτής διευθυντής στο Υπουργείο Επικοινωνιών του Ισραήλ, και ήταν μάρτυρας κατηγορίας στην δίκη κατά του πρώην Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για θέματα διαφθοράς.

