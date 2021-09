Κορονοϊός: Πάνω από 400.000 έλεγχοι και 917 παραβάσεις το τελευταίο τριήμερο

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν από 10-12.09.2021 συνολικά 412.768 ελέγχους και κατέγραψαν 917 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 361.000€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε (38) επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (302.445).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής



Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-εστιατόριο) για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους. Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 500€ για απασχόληση υπαλλήλου χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού και χωρίς υποβολή σε self test ή rapid test καθώς και πρόστιμο 300€ για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 500€ για απασχόληση υπαλλήλου χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού και χωρίς υποβολή σε self test ή rapid test.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ) για μη χρήση μάσκας από δύο (2) εργαζόμενους καθώς και πρόστιμο 300€ για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε πέντε (5) συλλήψεις των προσωρινά υπεύθυνων πέντε (5) καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ), επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€) και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες έκαστο για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μία (1) σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ), επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000€ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών, ως δεύτερη παράβαση.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.000€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-σνακ μπαρ, εστιατόριο) για απασχόληση δύο (2) υπαλλήλων χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και χωρίς υποβολή σε self test ή rapid test.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

Η ΕΑΔ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο στο Δήμο Καισαριανής.

Η ΕΑΔ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων εντός του χώρου, στο Δήμο Χαϊδαρίου.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.700€ σε οκτώ (8)) υπάλληλους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας προστασίας.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

• Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ για μη χρήση μάσκας από πελάτες καταστημάτων.

• Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

• Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ιδιοκτήτη κομμωτηρίου για μη χρήση μάσκας.

• Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας.

• Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ για μη χρήση μάσκας από πελάτες καταστήματος ΟΠΑΠ.

• Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

• Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε τρείς (3) πελάτες καταστημάτων για μη χρήση μάσκας.

• Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από δύο (2) ιδιοκτήτες και τέσσερις (4) εργαζόμενους.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

• Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε αλλοδαπό για παράνομη είσοδο στη χώρα.

• Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.300€ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες

• Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα ύψους 600€ σε δύο (2) καταστήματα για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

• Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) ιδιοκτήτες κομμωτηρίων για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.

• Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ σε δύο (2) ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες εκαστο για εξυπηρέτηση πελατών στον εσωτερικό χώρο, χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

• Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 36.600€ για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

• Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 33.000€ σε οκτώ (8) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες έκαστο για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

• Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών, ως δεύτερη παράβαση.

• Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ για μη χρήση μάσκας από δύο (2) οδηγούς τουριστικών λεωφορείων.

• Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος (κάβα-μίνι μάρκετ) για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

• Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο σε ξενοδοχειακή μονάδα.

• Η ΕΑΔ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Περιφέρεια Ηπείρου

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.100€ σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε τέσσερα (4) καταστήματα για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 7.000€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες έκαστο για εξυπηρέτηση πελάτη στον εσωτερικό χώρο.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.700€ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από πέντε (5) εργαζόμενους και τέσσερις (4) πελάτες.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ποδοσφαιρικό σύλλογο για διοργάνωση φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου σε ανοικτή αθλητική εγκατάσταση για μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων (αθλητές χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και χωρίς υποβολή rapid test).

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για μη τήρηση της απόστασης για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό σε χρήση μπαρ.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες έκαστο για μη τήρηση των υγειονομικών όρων.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για χρήση μουσικής.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους καταστημάτων.

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ για μη χρήση μάσκας από επιβάτη αμαξοστοιχίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.100€ για μη χρήση μάσκας από έξι (6) εργαζόμενους καταστημάτων και έναν (1) πελάτη.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση δύο (2) πελατών στον εσωτερικό χώρο χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης καθώς και πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ στους δύο (2) πελάτες.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.300€ για μη χρήση μάσκας από έντεκα (11) εργαζόμενους καταστημάτων.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε δύο (2) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα ύψους 4.000€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας για καθένα από αυτά για μη τήρηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων ανά τραπέζι και της απόστασης μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.500€ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας εργαζόμενους και πελάτες.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.900€ για μη χρήση μάσκας από δεκατρείς (13) πελάτες καταστημάτων.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο) για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 9.300€ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 10.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 10.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ για μη χρήση μάσκας από έναν (1) οδηγό και έναν (1) επιβάτη οχήματος.

Περιφέρεια Κρήτης

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε επιβάτη λεωφορείου για μη χρήση μάσκας.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε υπάλληλο περιπτέρου για μη χρήση μάσκας.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε οδηγό ΤΑΞΙ για μη χρήση μάσκας.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε ισάριθμους πελάτες οπωροπωλείου για μη χρήση μάσκας.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) πωλητές σε λαϊκή αγορά για μη χρήση μάσκας.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) υπαλλήλους καταστημάτων λιανικού εμπορίου για μη χρήση μάσκας.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση ενός (1) πελάτη στον εσωτερικό χώρο, χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 300€ στον πελάτη.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε τρείς (3) επιβάτες Ι.Χ.Φ. για μη χρήση μάσκας.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ για μη χρήση μάσκας από πέντε (5) εργαζόμενους σε καταστήματα (τουριστικό γραφείο, κουρείο, αρτοποιείο).

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε ένα (1) αρτοποιείο και ένα (1) κρεοπωλείο για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ σε δύο (2) καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες έκαστο για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση πελατών πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για στέρηση άδειας λειτουργίας.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ (8×300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 5.400€ (18×300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από δεκαοχτώ (18) εργαζόμενους.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για παραβίαση καραντίνας.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια) και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για χρήση μουσικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α επέβαλε πρόστιμο ύψους 600€ σε ένα (1) εστιατόριο για δύο (2) υπάλληλους για μη χρήση μάσκας προστασίας

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.700€ για μη χρήση μάσκας από πελάτες καταστημάτων.

Περιφέρεια Ιoνίων Νήσων

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.600€ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από πέντε (5) εργαζόμενους και έναν (1) πελάτη.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε δύο (2) επιβάτες ΤΑΞΙ και σε έναν (1) επιβάτη λεωφορείου για μη χρήση μάσκας.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.500€ για μη χρήση μάσκας από πελάτες καταστημάτων (τουριστικών ειδών και μίνι μάρκετ).

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ) και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ για μη χρήση μάσκας από πελάτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Επικράτεια

Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 450€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.

Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε τετρακόσια τριάντα εννέα (439) αντικείμενα και σε τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα (4.190) φυσικά πρόσωπα

Τα κλιμάκια της ΕΑΔ στο πλαίσιο ελέγχου εφαρμογής των μέτρων για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων(Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές πραγματοποίησαν ελέγχους συνολικά σε μία (1) Προνοιακή Δομή και μία(1) ΜΦΗ στα Τρίκαλα, όπου σε σύνολο εβδομήντα οκτώ (78) εργαζομένων οι εξήντα οκτώ (68) διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό, ήτοι ποσοστό 87,18%. Τα πιστοποιητικά των παρόντων ελέγχθηκαν με την εφαρμογή COVID FREE Gr, ενώ του συνόλου των εργαζομένων με επίδειξη εγγράφου στους ΕΕ από τον υπεύθυνο της κάθε δομής. Για εννέα (9) εργαζόμενους δεν είχε γίνει δεκτή η παροχή εργασίας τους, ενώ ένας (1) ήταν σε άδεια.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δώδεκα (12) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ δύο (2) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.