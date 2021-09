Σεισμός στη Θήβα ταρακούνησε και την Αθήνα

Σεισμός έγινε πριν από λίγο και ήταν αισθητός στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την πρώτη ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το μέγεθος είναι 4 Ρίχτερ και το επίκεντρο 4 χλμ. ανατολικά της Θήβας.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

Το εστιακό της βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Felt #earthquake (#σεισμός) M4.1 strikes 51 km NW of #Athens (#Greece) 3 min ago. Please report to: https://t.co/QR3JZJVq7v pic.twitter.com/y48NPof5Xa