Πώς ανοίγουν τα σχολεία από τις 13 Σεπτεμβρίου - Τι αλλάζει σε σχέση με πέρυσι

Σε δύο εβδομάδες από σήμερα, στις 13 Σεπτεμβρίου, ανοίγουν τα σχολεία της χώρας για να υποδεχτούν τους μαθητές και όλα δείχνουν ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα διαφοροποιηθούν σε σχέση με πέρυσι.

Μάλιστα, με δεδομένο ότι η μετάλλαξη Δέλτα που έχει κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα είναι μεταδοτικότερη από τα υπόλοιπα στελέχη και τα εμβόλια κατά του κορονοϊού έχουν πάρει άδεια για την ηλικιακή ομάδα 12 - 17 ετών κυβέρνηση και ειδικοί επικεντρώνονται στον εμβολιασμό αυτών των ηλικιών.

Μάλιστα, το κυβερνητικό επιτελείο ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς ξεκινά ειδική καμπάνια ενημέρωσης προκειμένου οι γονείς να πειστούν για τον εμβολιασμό των παιδιών τους. Άλλωστε, όπως τονίζουν οι επιστήμονες, μπορεί τα παιδιά να έχουν λίγες πιθανότητες να νοσήσουν βαριά, ωστόσο αποτελούν υπερμεταδότες της νόσου και μπορεί να αποτελέσουν μία κρίσιμη εστία μετάδοσης για γονείς ή και για μεγαλύτερες ηλικίες.

Σκέρτσος: Ειδική καμπάνια για εμβολιασμό των παιδιών

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος σημείωσε ότι «οι γονείς, που έχουν παιδιά στα σχολεία και δεν τα έχουν ακόμη εμβολιάσει, έχουν ακόμη χρόνο, το επόμενο 10ήμερο-15ήμερο να εμβολιάσουν τα παιδιά τους». Παράλληλα μίλησε για την ειδική καμπάνια που ξεκινά η κυβέρνηση.

«Θα κάνουμε μία ειδική καμπάνια την επόμενη εβδομάδα, στοχευμένη στην ενημέρωση των γονιών, που έχουν παιδιά, που πηγαίνουν στο σχολείο, 12 έως 17 ετών, για να απαντήσουμε σε όλα τα εύλογα ερωτήματα σχετικά με τον εμβολιασμό των ανηλίκων και να καταλάβουν πως είναι πολύ υψηλότερος ο κίνδυνος εάν νοσήσουν σε σχέση με το εάν κάνουν το εμβόλιο», σημείωσε ο κ. Σκέρτσος.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι «τα σχολεία φέτος θα λειτουργήσουν κανονικά, δεν πρόκειται να κλείσουν. Σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις από το αρμόδιο υπουργείο για τα υγειονομικά πρωτόκολλα, που δεν θα είναι το ίδιο αυστηρά σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά».

Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία

Με διαφορετικά υγειονομικά πρωτόκολλα θα ανοίξουν φέτος τα σχολεία. Δεδομένο πρέπει να θεωρείται ότι φέτος δεν θα δούμε να κλείνει μια τάξη για ένα κρούσμα κορονοϊού, όμως ακόμα δεν έχει γίνει ξεκάθαρο πόσα κρούσματα θα απαιτηθούν για να συμβεί κάτι τέτοιο.

Στόχος της σχετικής επιτροπής είναι τη φετινή χρονιά να δούμε λιγότερες καραντίνες και περισσότερα τεστ, ενώ η τηλεκπαίδευση σταματά και για τα πανεπιστήμια. Υπάρχει μάλιστα ένα σενάριο είναι σε τάξη με ένα κρούσμα να δούμε 3 τεστ αντί για δύο στους μαθητές.

Γρίφος η χρήση της μάσκας

Γρίφος είναι τι θα γίνει με τη χρήση της μάσκας από τους μαθητές στα διαλείμματα. Κάποια μέλη της επιτροπής υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται και στους ανοιχτούς χώρους, διότι θα υπάρχει συγχρωτισμός, την ώρα που άλλα μέλη τάσσονται κατά αυτού του μέτρου, καθώς οι μαθητές -ειδικά μικρότερης ηλικίας- θα τρέχουν και θα παίζουν.

2 self test για μαθητές - 2 rapid για εκπαιδευτικούς

Όσα μέλη της σχολικής κοινότητας δεν εμβολιαστούν, ή δεν μπορούν να εμβολιαστούν (παιδιά κάτω από 12 ετών) θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους. Συγκεκριμένα, οι μαθητές, θα προσέρχονται στο σχολείο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης τελευταίου εξαμήνου. Διαφορετικά θα πρέπει αν κάνουν δύο αρνητικά self test την εβδομάδα και να δηλώνουν τα αποτελέσματα στο self-testing.gov.gr. Το υπουργείο Υγείας έχει ξεκαθαρίσει ότι τα self test θα παρέχονται δωρεάν στους μαθητές.

Από την άλλη πλευρά, όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους 20 ευρώ την εβδομάδα για να κάνουν τα 2 υποχρεωτικά rapid test και να προσέρχονται στην εργασία τους. Για το ποσοστό των εκπαιδευτικών που έχουν εμβολιαστεί, ο κ. Σκέρτσος ανέφερε ότι περίπου το 80% εξ αυτών έχει λάβει τουλάχιστον την πρώτη δόση του εμβολίου, προσθέτοντας ότι αν αφαιρέσουμε όσους εκπαιδευτικούς έχουν ανοσία (περίπου 8%-10% όπως εκτίμησε), παραμένει ένα 10%-12% που παραμένει ανεμβολίαστο. Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ σημείωσε ότι έχει εμβολιαστεί το 85% των εκπαιδευτικών.

