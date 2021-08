Φωτιά στα Βίλια: Μάχη με τους ανέμους και τις αναζωπυρώσεις – Κάηκαν σπίτια

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τους ανέμους και τις αναζωπυρώσεις, προκειμένου να μην επεκταθεί το δυτικό κομμάτι της πυρκαγιάς σε Κιθαιρώνα και Βίλια, ενώ το νότιο κομμάτι του μετώπου, στην περιοχή Κάζα, οριοθετήθηκε νωρίτερα.

Η νέα φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή Κάζα, με τους ισχυρούς ανέμους και τις αναζωπυρώσεις να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Ζημιές σε ορισμένα σπίτια προκλήθηκαν στον οικισμό του Προφήτη Ηλία, από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Κάζα των Βιλίων Αττικής. Υπενθυμίζεται, ότι έγινε προληπτική εκκένωση, μέσω του 112, τόσο στον οικισμό του Προφήτη Ηλία όσο και στα Βίλια.

Στην περιοχή, όπου συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές που φτάνουν έως και σε 8 μποφόρ, συνεχίζουν να επιχειρούν 167 πυροσβέστες με 60 οχήματα συμπεριλαμβανομένων δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων, της δύναμης που έχει διαθέσει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με 61 πυροσβέστες και 18 οχήματα από τη Ρουμανία, το Μ.Ε.Τ.Π.Ε. και ομάδα Σ.μη.Ε.Α. της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής.

Στην αεροπυρόσβεση επιχειρούν περιοδικά 13 ελικόπτερα, συμπεριλαμβανομένων δύο ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού και 1 ως συντονιστικό, καθώς και 8 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένου του Beriev-200. Συνδρομή παρέχουν η ΕΛ.ΑΣ., ο Ε.Σ., εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς στα Βίλια Αττικής. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

- Στην εθνική οδό Ελευσίνας - Θηβών, από το ύψος της οδού Αντιστάσεων, στη Μάνδρα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. - Στην οδό Αγίου Γεωργίου στον οικισμό από οικισμό Παλαιοχώρι προς οικισμό Άγιο Γεώργιο(προς Θήβα).

- Στον οικισμό Οινόης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα και Βίλια.

- Στην επαρχιακή οδό Οινόης - Πόρτο Γερμενού και στην επαρχιακή οδό Βιλίων - Αλεποχωρίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια.

- Στην ανώνυμη οδό (συνέχεια οδού Αγίου Γεωργίου) από επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου - Ψάθας, Βιλίων προς οικισμό Άγιο Γεώργιο.

- Στη λεωφόρο Κιθαιρώνος, στο ρεύμα προς Βίλια.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατουλης μιλώντας στον ΣΚΑΙ τόνισε πως το μόνο θετικό αυτή την ώρα είναι πως η φορά του άνεμου σπρώχνει την φωτιά προς τα καμένα, κάτι που θα διευκολύνει την κατάσβεση της.

Ο κ. Πατουλης ανέφερε πως η φωτιά ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα από δυο εστίες, δίπλα από την παλαιά εθνική και επεκτάθηκε προς Προφήτη Ηλία και Βίλια, με άνεμους άνω των 6 μποφόρ και ριπές 8 μποφόρ.

Επιπλέον, τόνισε ότι θα πρέπει να ερευνηθεί αν η πυρκαγιά προήλθε από μια τυχαία κατάσταση ή αν πρόκειται για εγκληματική ενεργεία.

Ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος τόνισε στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ ότι είδε με τα μάτια του ένα σπίτι εντελώς κατεστραμμένο αλλά δεν έχει συνολική εικόνα των καταστροφών που έχει προξενήσει η φωτιά. Εξέφρασε την ελπίδα το πύρινο μέτωπο να κατευθυνθεί προς τις ήδη καμένες περιοχές και να περιοριστεί.

Ο κ. Κοσμόπουλος εξήγησε ότι η φωτιά επεκτάθηκε ταχύτατα και «διένυσε» απόσταση 4 με 5 χλμ από το σημείο που ξεκίνησε στην περιοχή Κάζα.

Στα Βίλια σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Παναγιώτη Κολοβέντζο έχει γίνει μόνο μερική εκκένωση και οι κάτοικοι βρίσκονται οι μισοί στη διασταύρωση των Βιλίων και οι άλλοι μέσα στην κωμόπολη. Μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ ο κ. Κολοβέντζος τόνισε ότι δυστυχώς υπάρχουν ενδείξεις εμπρησμού και πως σε αυτό συντείνουν η ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς και η δύναμη του αέρα.

Στο μέτωπο επιχειρούν και πυροσβέστες από την Πολωνία, καθώς και από τη Ρουμανία, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμο

Polish firefighters continue to combat devastating wildfires in Greece



Another group of 143 firefighters is heading to Greece to help contain the blaze.



#Solidarity



@KGPSP pic.twitter.com/B9OiSGO8FK