Ενισχύονται τα ελληνικά πεζοπόρα τμήματα με πυροσβέστες από το εξωτερικό - Το ευχαριστώ Μητσοτάκη

Στην ενίσχυση των ελληνικών πεζοπόρων τμημάτων της Πυροσβεστικής με δυνάμεις από άλλες χώρες, προχωρά η κυβέρνηση. Με δεδομένο ότι οι γυναίκες και οι άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται στα όριά τους, έπειτα από σχεδόν τρεις εβδομάδες συνεχούς αγώνα, με τα μεγάλα και δύσκολα πύρινα μέτωπα σε όλη την Ελλάδα, η ανάγκη για ενίσχυσή τους στο πεδίο της μάχης ήταν επιτακτική.

Παρά τις πολύωρες βάρδιες, με τους περισσότερους από αυτούς να είναι άυπνοι για εικοσιτετράωρα και τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες κόλασης στις φλεγόμενες περιοχές, με υψηλότατες θερμοκρασίες, καπνούς και εισπνεόμενα σωματίδια, οι Έλληνες πυροσβέστες επιμένουν μέχρι τέλους να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές, μετακινούμενοι από σημείο σε σημείο και σε συνεργασία με τα ξένα τμήματα που επιχειρούν μαζί τους. Ακόμη και όταν υπάρχει βοήθεια από πεζοπόρα τμήματα του εξωτερικού οι ίδιοι είναι στην πρώτη γραμμή κατευθύνοντας τους συναδέλφους τους.

Για την ενίσχυσή των ελληνικών τμημάτων έχει συμφωνηθεί ήδη η παραμονή στη χώρα μας, των Πολωνών πυροσβεστών που βρίσκονται εδώ από τις 9 Αυγούστου, ενώ υπάρχουν επαφές και με άλλες χώρες για αποστολή πεζοπόρων ενισχύσεων.

O πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με tweet του στα αγγλικά, ευχαρίστησε δημόσια τον Πολωνό ομόλογό του για τη στήριξη στην Ελλάδα.

Στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει: «Μίλησα με τον πρωθυπουργό Μοραβιέτσκι και τον ευχαρίστησα για τη συνεχή βοήθεια της Πολωνίας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, καθώς οι ομάδες τους θα παραμείνουν στην Ελλάδα για άλλες δύο εβδομάδες. Οι Πολωνοί πυροσβέστες κάνουν καταπληκτική δουλειά στο έδαφος και είμαστε χαρούμενοι που τους έχουμε στο πλευρό μας».

Υπενθυμίζεται ότι μαζί με τα ελληνικά εναέρια μέσα (Canadair, AirTractors, Erickson κλπ) εξακολουθούν να επιχειρούν και ξένα μέσα, όπως το ρωσικό Beriev, αλλά και τα 4 μισθωμένα ελικόπτερα Bell214-Β1 που αποτελούν δωρεά από την εταιρεία Μυτιληναίου.

I spoke to Prime Minister @MorawieckiM and thanked him for Poland's continued assistance in fighting the wildfires, as their teams will remain in Greece for another two weeks. The Polish firefighters are doing an amazing job on the ground and we are glad to have them by our side.