Εύβοια: Θύμα των πυρκαγιών και μια ελιά 2.500 ετών

Στο συγκεκριμένο δέντρο φέρεται να αναφέρεται ακόμη και ο αρχαίος γεωγράφος Στράβων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ιστορική ελιά 2.500 ετών συγκαταλέγεται μεταξύ των εκατομμυρίων δέντρων που κατέκαψε η πυρκαγιά στην Εύβοια.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ελιά που τοποθετείται στην περιοχή των Ροβιών, στη βόρεια Εύβοια, ενώ σύμφωνα με πηγές, έχει αναφερθεί σε αυτήν ακόμη και ο αρχαίος γεωγράφος Στράβων.

Η φωτογραφία της ελιάς πριν και μετά την πυρκαγιά έχει γίνει viral στα social media, τόσο σε ελληνικούς αλλά και ξένους λογαριασμούς.

2,500-year-old ancient olive tree burned down in Euboea fires in Greece. pic.twitter.com/mhB7nR8fcl

— Ioannis Tz (@tzoumio) August 11, 2021