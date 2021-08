Υπηρεσία Copernicus: 89.000 στρέμματα έγιναν στάχτη στη Μάνη

Ενδεικτική του μεγέθους της καταστροφής στην Ανατολική Μάνη είναι η εικόνα από την καταγραφή του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος «Κοπέρνικος», το οποίο «σκάναρε» τις περιοχές που έχουν ήδη καεί. Σύμφωνα με την υπηρεσία, έχουν γίνει στάχτη 89.000 στρέμματα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως «στην δύσβατη περιοχή της Δεσφίνας υπάρχει το βασικότερο μέτωπο της φωτιάς στην Ανατολική Μάνη». Όπως πρόσθεσε, «στην περιοχή βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ έχουν επιχειρήσει και δύο αεροπλάνα».

Επίσης, ανέφερε ότι «σημειώθηκε μία αναζωπύρωση στην περιοχή του Κρυονερίου, αλλά οι πυροσβεστες πρόλαβαν να την περιορίσουν».

Παράλληλα, ο Θεόδωρος Βερούτης, είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «ο δήμος Ανατολικής Μάνης έχει ξεκινήσει μία διαδικασία για την πρώτη καταγραφή ζημιών από την φωτιά και όπως προκύπτει από αυτή τη διαδικασία, υπάρχουν καμένα σπίτια και ίσως να είναι περισσότερα από αυτά που είχαν εκτιμηθεί τις προηγούμενες ημέρες».

Την Υπηρεσία Copernicus/ Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποίησε η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Yesterday evening, our #RapidMappingTeam delivered its burn scar delineation product for the East Mani area in northern Peloponnese



It reveals a burnt area of 8,900 ha and that 1,016 inhabitants have been affected



One firefighter has been killed and 10 wounded#EUCivPro pic.twitter.com/07a1cBQ5r7