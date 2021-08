Φωτιά στην Ηλεία: Εκκενώθηκε η Αρχαία Ολυμπία. Δύο εγκλωβισμένοι στο Πελόπιο. 8 χωριά έχουν εκκενωθεί

Μάχη με τις φλόγες , για να μην φτάσει η φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία.

Η φωτιά κινείται με μεγάλη ταχύτητα και το μέτωπο είναι πολύ μεγάλο. Παρά τις προσπάθειες κατευθύνεται στην Αρχαία Ολυμπία.

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση της Αρχαίας Ολυμπίας

Μήνυμα εστάλη μέσω του 112 για να εκκενωθεί ο οικισμός της Αρχαίας Ολυμπίας λόγω δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην Αρχαία Ολυμπία εκκενώστε τώρα προς Μουριά από Αρχαία Πίσα και Ε.Ο. Τρίπολης Ολυμπίας. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας».

Μία νέα φωτιά εκδηλώθηκε στην Ηλεία και συγκεκριμένα στην περιοχή Μιράκα του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, που βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο από το πύρινο μέτωπο που είναι σε εξέλιξη στην Ηράκλεια.

Νέο μήνυμα για την εκκένωση 7 χωριών έλαβαν οι κάτοικοι στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου μαίνεται μεγάλη Πυρκαγιά.

Πρόκειται για το Πελόπιο, τον Πλάτανο, τον Κοσκινά, τον Μάγειρα, τον Κλαδέο, την Καυκωνία και το Χελιδόνι.

«Αν βρίσκεστε στο Πελόπιο, Πλάτανο, Κοσκινά, Μάγειρα και Κλαδέο, εκκενώστε τώρα προς Πύργο από Εθνική Οδό Τρίπολης-Ολυμπίας. Αν βρίσκεστε, στην Καυκωνιά ή Χελιδόνι, εκκενώστε τώρα προς Λάλα. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/pyrkagia-olympia-egklovismenoi-sto-pelopio-neo-minyma-112-gia-ekkenosi-7-xorion

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram

Σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν δύο εγκλωβισμένοι στο Πελόπιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, υπάρχουν εγκλωβισμένοι σε στάβλο στην περιοχή του Πελοπίου, ενώ οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, καθώς πλέον η φωτιά είναι σε απόσταση αναπνοής από τα χωριά Πουρνάρι, Πλάτανο και Πελόπιο.

Στην περιοχή, που είναι ανατολικά της Αρχαίας Ολυμπίας, έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.

Σχετικά με τη φωτιά στην Ηράκλεια, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Βασίλης Γιαννόπουλος, χαρακτήρισε «πολύ δύσκολη την κατάσταση», μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Εκκενώθηκαν οικισμοί

Εντολή για την προληπτική εκκένωση τριών ακόμη κοινοτήτων, έδωσε η Πυροσβεστική, λόγω της φωτιάς που μαίνεται στην περιοχή Ηράκλεια, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, στην Ηλεία.

Ειδικότερα, δόθηκε εντολή για την εκκένωση των κοινοτήτων Πελόπιο, Πλάτανος και Καυκανιά, ενώ νωρίτερα είχαν εκκενωθεί προληπτικά οι κοινότητες, Ηράκλεια και Πουρνάρι.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 15 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.