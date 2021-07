Χάρτες ECDC: Κοκκίνησε η Ελλάδα – Ανησυχία για τα νησιά

Άσχημα τα νέα για την Ελλάδα στους εβδομαδιαίους χάρτες ECDC, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της χώρας έχει κοκκινίσει.

Tην επιδείνωση της επιδημολογικής κατάστασης στην «τουριστική» χώρα επιβεβαιώνουν οι ανανεωμένοι χάρτες που παρουσίασε σήμερα το ECDC και έχουν την Κρήτη και κάποια από τα νησιά του Αιγαίου στο «κόκκινο» του επιδημιολογικού χάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη ανάρτηση των χαρτών του ECDC, πριν 15 ημέρες, η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονταν στο «πορτοκαλί» ενώ το βορειανατολικό Αιγαίο ήταν «πράσινο».

Όλη η εικόνα της χώρας βάσει του χάρτη δείχνει επιδείνωση σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία της 14ης Ιουλίου. Στον σύνθετο δείκτη, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για κρούσματα κοροναϊού, θετικότητα και ρυθμό τεστ, και εκτός των «κόκκινων περιοχών» με «πορτοκαλί» χρώμα εμφανίζονται:

Κάποια Νησιά Νοτίου Αιγαίου

Νησιά Ιονίου

Ήπειρος

Θεσσαλία

Αττική

Δυτική Ελλάδα

Πελοπόννησος

Κεντρική Μακεδονία.

Με «κίτρινο» είναι Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία και Βορειοανατολικό Αιγαίο ενώ απουσιάζει πλέον το πράσινο από τον χάρτη.

Updated maps are online!



These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.



Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/5X44CXZw8y