ECDC: Eπιδείνωση στην Ελλάδα δείχνουν οι νέοι χάρτες - Στο κόκκινο Αττική και Κρήτη

Η κατάσταση στο μέτωπο της πανδημίας του κορονοϊού παραμένει κρίσιμη και η επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης στην Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες φαίνεται καθαρά στους ανανεωμένους χάρτες που παρουσίασε την Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Όπως φαίνεται στον χάρτη του ECDC που αποτυπώνει τον αριθμό κρουσμάτων-τεστ κορoνοϊού και τον δείκτη θετικότητας, Αττική και Κρήτη χρωματίζονται με «κόκκινο», ενώ στο «πράσινο» βρίσκονται η Μακεδονία, η Θράκη, η Εύβοια, η Κεντρική Στερεά και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Την ίδια ώρα, την τελευταία εβδομάδα, στον χάρτη που δείχνει τον δείκτη θετικότητας, η Αττική και η Κρήτη είναι «κίτρινες», κάτι που σημαίνει ότι το ποσοστό κυμαίνεται από 1% έως 3,9%.

Από την άλλη, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι στο «πράσινο».

Αναφορικά με τον αριθμό τεστ, η Ελλάδα παραμένει στο βαθύ πράσινο.

