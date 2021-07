Άγριο ξύλο μεταξύ Άγγλων και Ιταλών μετά τον τελικό του Euro 2020 στον Λαγανά

Το σκηνικό βίας που ξεκίνησε από τους δρόμους του Λονδίνου, μεταφέρθηκε στο Γουέμπλεϊ μετά το τέλος του τελικού Αγγλίας-Ιταλίας για το Euro 2020, δύσκολα θα έμενε μόνο εντός Βρετανίας. Ένα ακόμη σκηνικό βίας ήρθε να προστεθεί μετά τον τελικό του Euro 2020 και μάλιστα στην Ελλάδα.

Στο «Γούεμπλεϊ» Άγγλοι οπαδοί την… έπεσαν στους Ιταλούς και εκτυλίχθηκαν άσχημες εικόνες. Την ίδια ώρα στον Λαγανά της Ζακύνθου τουρίστες από τις δύο χώρες πιάστηκαν στα χέρια.



Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα άρχισαν όταν ένας Άγγλος γρονθοκόπησε Ιταλό και η σύρραξη δεν άργησε να γενικευθεί, με τις εικόνες στο παρακάτω βίντεο να είναι χαρακτηριστικές:

Greece. 11.07.2021

Fight between England and Italy fans in Laganas.#Euro2020Final #englandfans #Italia pic.twitter.com/U9lM8ozGmM