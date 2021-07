Και νέος σεισμός κοντά στη Θήβα. Αισθητός και στην Αττική

Και νέος σεισμός σημειώθηκε πριν λίγη ώρα κοντά στην Θήβα, εκεί όπου περίπου 40 λεπτά νωρίτερα μια άλλη σεισμική δόνηση είχε αναστατώσει τις γύρω περιοχές.

Σεισμός σημειώθηκε κοντά στην Θήβα το μεσημέρι του Σαββάτου (10/7/2021).

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε πριν από λίγο στη Θήβα. Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών ο σεισμός είχε μέγεθος 3,2 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα ανατολικά της Θήβας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

Felt #earthquake (#σεισμός) M3.0 strikes 30 km SW of #Chalkída (#Greece) 22 min ago. Please report to: https://t.co/AyyakHnHAG pic.twitter.com/srxHt9LpOF