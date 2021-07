Και νέος σεισμός κοντά στη Θήβα. Αισθητός και στην Αττική. Τι λέει ο Χουλιάρας;

Και νέος σεισμός σημειώθηκε πριν λίγη ώρα κοντά στην Θήβα, εκεί όπου περίπου 40 λεπτά νωρίτερα μια άλλη σεισμική δόνηση είχε αναστατώσει τις γύρω περιοχές.

«Είναι μια ασυνήθιστη σεισμική δραστηριότητα να έχουμε μικρού μεγέθους σεισμούς σε σύντομο χρονικό διάστημα στη Θήβα», τονίζει ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών Δρ Γεράσιμος Χουλιάρα,

Τον σεισμό στη Θήβα σχολιάζει ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών Δρ Γεράσιμος Χουλιάρας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια ασυνήθιστη σεισμική δραστηριότητα.

Όπως εξηγεί ο γνωστός σεισμολόγος, «είναι μια ασυνήθιστη σεισμική δραστηριότητα να έχουμε μικρού μεγέθους σεισμούς σε σύντομο χρονικό διάστημα στη Θήβα. Εδώ και ένα χρόνο η ευρύτερη περιοχή της Θήβας έχει έντονη μικροσεισμική δραστηριότητα η οποία παρακολουθείτε ενόργανα από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο»

Πρόσθεσε, πως «οι συγκεκριμένες απανωτές σεισμικές δονήσεις είναι μεγέθους 2,9 έως 3,1 Ρίχτερ και έγιναν μέσα σε χρόνο τεσσάρων περίπου λεπτών γι' αυτό και θεωρείται ασυνήθιστο φαινόμενο.

Σεισμός σημειώθηκε κοντά στην Θήβα το μεσημέρι του Σαββάτου (10/7/2021).

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε πριν από λίγο στη Θήβα. Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών ο σεισμός είχε μέγεθος 3,2 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα ανατολικά της Θήβας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

