Εθνική Πινακοθήκη: Τι απαντά ο 49χρονος για την πώληση του Πικάσο

Δύο πίνακες από το Μουσείο Τέχνης του Ρότερνταμ, που εκλάπησαν το 2012, σύμφωνα με τον Άρθουρ Μπραντ, τον αποκαλούμενο, Ιντιάνα Τζόουνς των έργων Τέχνης, περιήλθαν στην κατοχή του 49χρονου καθ' ομολογίαν του κλέφτη της Εθνικής Πινακοθήκης.

Όπως υποστηρίζει ο Ολλανδός ερευνητής στον ΑΝΤ1, ο 49χρονος πρόλαβε να πουλήσει μόνο τον Πικάσο, όχι και τον Μονέ, αφού έφυγε άρον-άρον από την Ολλανδία, επειδή φοβόταν.



Ο Άρθρουρ Μπραντ είπε στον ΑΝΤ1 ότι ο 49χρονος «ήταν αρκετά ανήσυχος, γιατί όπως είπε, είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε κάλα. Φοβόταν ότι τον παρακολουθούσαν ακόμη και στην Ολλανδία κι έτσι γύρισε πίσω και κανόνισε να δει τον συνεργό του».

Πηγή του Ολλανδού ερευνητή, είναι μια γυναίκα που ζει στην Ολλανδία, γνωρίζει πολύ καλά, όπως ισχυρίζεται, τα έργα και τις ημέρες του ελαιοχρωματιστή και συνεργάζεται με τις ελληνικές Αρχές.

Ο «artfreak» πάντως, κάνει λόγο για μυθοπλασία και ζητά από τον ανακριτή να καλέσει τον Άρθουρ Μπραντ στην Ελλάδα.

Όπως δηλώνει ο Σάκης Κεχαγιόγλου, συνήγορος του 49χρονου που δηλώνει ελαιοχρωματιστής, «όσοι δημοσίως διατυπώνουν αυτές τις θέσεις ή τις πληροφορίες, να μην τις εκθέτουν μόνο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά να κληθούν να επιβεβαιώσουν ενόρκως και να δούμε: λένε αλήθεια, λένε ψέματα; Όποιος καταθέτει ενόρκως, είναι υπόλογος».

Deal 20 εκατομμυρίων ευρώ για τον Πικάσο

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν στοιχεία στα χέρια τους που δείχνουν πως υπήρχε κλεισμένο deal 20 εκατομμύριών ευρώ για τον Πικάσο της Εθνικής Πινακοθήκης. Όπως λένε οι άνθρωποι του χώρου, είναι ένα έργο που αν είχε βγει σε νόμιμη δημοπρασία, θα είχε «πιάσει» αστρονομικά ποσά.

Ο Άρθουρ Μπραντ δηλώνει «αν έχεις τα χρήματα να αγοράσεις Πικάσο, αγοράζεις ένα νόμιμο Πικάσο. Οπότε, είναι πολύ δύσκολο να πουλήσεις κλεμμένο πίνακα, συνηθώς τον καταστρέφουν ή τον χρησιμοποιούν ως πληρωμή στον υπόκοσμο, ως αντάλλαγμα για ναρκωτικά ή όπλα».

Τα δύο έργα που ανέκτησε η Εθνική Πινακοθήκη θα εκτεθούν ξανά μέσα στον Ιούλιο. Μάλιστα, έχουν παραγγελθεί ήδη ειδικές προθήκες. Το τρίτο έργο που εκλάπη, δεν ήταν το ίδιο με εκείνο που εμφανίστηκε σε δημοπρασία της Φλωρεντίας το 2019, υποστηρίζει η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης.

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 η κ. Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, «Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει, να το έχουμε «χτυπήσει» και να το έχουμε πάρει. Δεν ήταν ίδιες οι διαστάσεις του με το δικό μας έργο».

Ο 49χρονος, την Δευτέρα οδηγείται στον Κορυδαλλό. Μάλιστα, το πιθανότερο είναι να κρατηθεί κι εκείνος στην λεγόμενη VIP πτέρυγα, καθώς, όπως λένε αστυνομικές πηγές, πρόκειται για μια ειδική περίπτωση κρατουμένου.

These are the two paintings stolen from the Kunsthal In Rotterdam in 2012. George went to Romania to collect them. He sold the Picasso. The Monet he stil is hiding... pic.twitter.com/WLEqo1q7ST

— Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) July 2, 2021