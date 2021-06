Sextortionscam: Η απάτη που προκαλεί τρόμο. Ζητούν 1.000 ευρώ σε bitcoin μέσα σε 50 ώρες

Αυξάνονται όλο και περισσότερο οι καταγγελίες πολιτών πως πέφτουν θύματα της απάτης sextortionscam, μιας απάτης με διεθνείς προεκτάσεις. Η ΕΛ.ΑΣ. προειδοποιεί τους πολίτες και δίνει συμβουλές για το πως να ενεργήσουν.

Η sextortionscam είναι μια απάτη μέσω της οποίας επιτήδειοι, μέσω e-mail, εκβιάζουν ανυποψίαστους πολίτες για να τους αποσπάσουν χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στη δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος καταγγέλλονται το τελευταίο διάστημα περιπτώσεις sextortionscam καθώς πολίτες εκβιάζονται να δώσουν 1.000 σε bitcoin μέσα σε 50 ώρες για να μην αποκαλυφθούν προσωπικές τους στιγμές.

Η απάτη εκδηλώνεται με μαζική αποστολή e-mail σε διάφορους αποδέκτες, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, με σκοπό να τους φοβίσει και στη συνέχεια να τους αποσπάσει χρήματα. Στα μηνύματα αυτά εμπεριέχεται κείμενο στα ελληνικά με θέμα: «Your data was hacked» ή «Open and read this letter».

Οι δράστες με τη χρήση ψεύτικων λογαριασμών e-mail, στέλνουν μαζικά μηνύματα, σύμφωνα με τα οποία ενημερώνουν τους χρήστες ότι το πληροφοριακό τους σύστημα έχει παραβιαστεί και ότι όλα τα δεδομένα τους έχουν αντιγραφεί στους διακομιστές τους.

Η προσπάθεια εκβίασης των θυμάτων με την απειλή δημοσιοποίησης ερωτικού περιεχομένου που απεικονίζουν το θύμα, αναφέρεται διεθνώς ως “σεξουαλική εκβίαση – sextortion”

Παράλληλα τον ενημερώνουν ότι έχει εγκατασταθεί κακόβουλο λογισμικό, το οποίο ενεργοποιεί την κάμερα και καταγράφει το θύμα σε προσωπικές του στιγμές.

Στη συνέχεια οι δράστες αναφέρουν ότι το κακόβουλο λογισμικό συνέλεξε όλες τις επαφές του χρήστη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το προσωπικό του e-mail και στη συνέχεια, εκβιάζοντας, απαιτούν από το θύμα να καταθέσει σε ψηφιακό πορτοφόλι και σε μορφή κρυπτονομίσματος Bitcoin χρηματικό ποσό αντίστοιχο των 1.000 ευρώ εντός 50 ωρών!

Συμβουλές από την ΕΛ.ΑΣ.

Δεδομένων όλων των παραπάνω, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προτείνει σε πολίτες που θα πέσουν θύματα της απάτης sextortionscam:

Μην ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μην επικοινωνούν ποτέ και για κανένα λόγο με τους εκβιαστές.

Αγνοούν το μήνυμα και μην καταθέτουν χρήματα στους λογαριασμούς που παρατίθενται.

Μην ανοίγουν τυχόν συνημμένα αρχεία σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άγνωστους αποστολείς.

Αλλάξουν άμεσα κάθε κωδικό ασφαλείας (password) λογαριασμών που θεωρούν ότι διακυβεύεται.

Αξιολογήσουν τις ρυθμίσεις ασφαλείας του υπολογιστή τους.

Στην ανακοίνωσή της για την απάτη, η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν επώνυμα ή ανώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω Διαδικτύου στα:

Τηλεφωνικά στον αριθμό 111 88

Στέλνοντας e-mail: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω Twitter «Γραμμή SOS Cyber Alert»: https://twitter.com/CyberAlertGR

Επίσης, σημειώνει πως οι πολίτες μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή της εξαπάτησής τους στον «Οδηγό του Πολίτη», που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr) καθώς επίσης και μέσω των επίσημων λογαριασμών της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στα social media.