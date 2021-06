Χάρτες ECDC: Στο πράσινο πλην δύο περιφερειών η Ελλάδα

Tην αποκλιμάκωση του επιδημιολογικού φορτίου στην Ελλάδα αποτυπώνουν οι νέοι χάρτες που εξέδωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC)

Στον συνδυαστικό χάρτη, ο οποίος περιλαμβάνει αριθμό τεστ, κρουσμάτων και δείκτη θετικότητας, η Ελλάδα είναι στο πράσινο χρώμα σχεδόν στο σύνολό της με εξαίρεση την περιφέρεια Αττικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Επιπλέον η Ελλάδα παραμένει «πράσινη» όσον αφορά τον δείκτη θετικότητας, ο οποίος βρίσκεται κάτω από το 1%.

Τέλος, τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος πραγματοποιούν κατά μέσο όρο πάνω από 5.000 τεστ κορωνοϊού ανά 100.000 κατοίκους ημερησίως.

