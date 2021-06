Πανελλαδικές 2021: Σήμερα το πρώτο self test των υποψηφίων – Όλες οι οδηγίες

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για το 2021 ξεκινούν την προσεχή Δευτέρα, 14 Ιουνίου, με τους υτποψηφίους των Γενικών Λυκείων να μπαίνουν πρώτη στην "μάχη" και εκείνους των Επαγγελματικών Λυκείων να ακολουθούν την επόμενη μέρα, Τρίτη, 15 Ιουνίου.



Σύμφωνα με το ειδικό πρωτόκολλο οδηγιών που λόγω της πανδημίας κορονοϊού θεσπίστηκε ειδικά για τις Πανελλήνιες 2021, σήμερα οι υποψήφιοι πρέπει βάσει προγράμματος να κάνουν και να δηλώσουν το πρώτο self test.

Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, που συμμετέχουν στην διεξαγωγή των Πανελληνίων Εξετάσεων. Μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid test).

Πανελλήνιες 2021: Πότε γίνονται τα self test

Γενικά Λύκεια ΚΑΙ Επαγγελματικά Λύκεια: Το πρώτο self test πρέπει να γίνει και να δηλωθεί ΣΗΜΕΡΑ. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος υπάρχει δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ από την Πέμπτη 10 έως και την Κυριακή 13 Ιουνίου.

Γενικά Λύκεια: Το δεύτερο self test θα γίνει την Παρασκευή 18 Ιουνίου. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος υπάρχει δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ από την Παρασκευή 18 έως την Δευτέρα 21 Ιουνίου.

Επαγγελματικά Λύκεια: Το δεύτερο self test θα γίνει το Σάββατο 19 Ιουνίου. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος υπάρχει δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ από το Σάββατο 18 έως την Τρίτη 22 Ιουνίου.

Πανελλήνιες 2021: Πού δηλώνεται το αποτέλεσμα του self test

Υποψήφιοι, εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr και υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή τη χειρόγραφη βεβαίωση κατά την προσέλευση τους στο εξεταστικό κέντρο, κάθε μέρα εξετάσεων.

Πανελλήνιες 2021: Όλες οι οδηγίες για αρνητικό ή θετικό αποτέλεσμα στο self test

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν rapid test σε δημόσια δομή.

H λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό ο υποψήφιος ή ο εκπαιδευτικός λαμβάνει σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και προσέρχεται στο εξεταστικό κέντρο.

Εάν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό ακολουθεί το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν επαναληπτικές εξετάσεις το Σεπτέμβριο κατόπιν αίτησης τους προσκομίζοντας το αποδεικτικό του εργαστηριακού αποτελέσματος. Οι υποψήφιοι ή και εκπαιδευτικοί αίθουσας εξεταστικού κέντρου στην οποία διαγνώστηκε επιβεβαιωμένο τεστ, ή επιβεβαιωμένα κρούσματα κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων συνεχίζουν κανονικά τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Ως προς τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων σε περίπτωση επιβεβαιωμένου θετικού κρούσματος θα υπάρχει πρόβλεψη αντικατάστασης.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους διαμένοντες στο ίδιο σπίτι με υποψήφιο ή υποψήφια όπου βρεθεί θετικός στον κορονοϊό ο υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις με την επίδειξη αρνητικού εργαστηριακού αποτελέσματος.

Σε περίπτωση που κάποια περιοχή στη χώρα χαρακτηριστεί κόκκινη εν μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, οι εξετάσεις θα συνεχίζονται κανονικά, με την προσκόμιση αρνητικού τεστ, self test PCR, Rapid test από τους υποψηφίους εκπαιδευτικό προσωπικό.