Δωρεάν rapid test: Πού θα βρίσκονται κλιμάκια του ΕΟΔΥ την Τετάρτη 9 Ιουνίου

Δωρεάν rapid test θα πραγματοποιούν Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι οποίες θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια την Τετάρτη 9 Ιουνίου.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:00

Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:30 -15:00

Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00

Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:00

Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:30 -15:00

Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00

Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι , 09:00 -15:00

Δ. Αθηναίων, Πλατεία Βικτωρίας, 09:30 -15:00

Δ. Αθηναίων, Αγ. Βαρβάρα (εκκλησία) Πατήσια 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα – ΗΣΑΠ, 09:30 -15:00

Δ. Αγίας Βαρβάρας, Κουντουριώτη και Ελευθερίου Βενιζέλου – Κόμβος, 09:30 -15:00

Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:00

Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη, στα ΚΕΠ Πανοράματος, 10:00 – 15:00

Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου, στον Πεζόδρομο, 10:00 – 15:00

Δ. Θέρμης, στην κοινότητα της Νέας Ραιδεστού , 10:00-15:00

Δ. Ν. Χαλκηδόνας, στη λαϊκή αγορά Μεσήμβριας, 10:00 – 15:00

ΚΑΠΗ Αγρινίου

Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, Αιτωλοακαρνανία

Κοινότητα Σιτομενών, Αιτωλοακαρνανία

Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

Πλατεία Μεσολογγίου

Χώρα, Πλατεία Γηροκομείου, Άνδρος, 10:00-14:00

Πλατεία Αγίου Πέτρου, Άργος, 09:15-14:15

Πλατεία Τριών Ναυάρχων, Ναύπλιο, 09:15-12:15

Πλατεία Δρέπανου, Ναύπλιο, 13:00-15:00

Πλατεία Τολού, Ναύπλιο, 09:15-12:15

Παναρκαδικό Νοσοκομείο

Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Αρκαδία

Κοινότητα Μελιγού, Αρκαδία

Δημαρχείο Άρτας, 08:00-14:00

Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα, 12:00-14:00

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, 08:30-14:30

Πλατεία Οβρυά, Πάτρα, 09:00-14:30

Πλατεία Θήβας, Βοιωτία

Ιατρείο ΕΟΔΥ, Θ. Ζιακα 23, Γρεβενά, 09:00-15:00

Δημαρχείο Γρεβενών, 10:00-14:00

Κέντρο Ενημέρωσης Δ. Δράμας, 09:00

Κοινότητα Καλαμώνα, Δράμα, 09:00

Κ.Υ. Ορεστιάδας, 08:30

Κεντρική Πλατεία Δασίου, Ορεστιάδα, 09:30

Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

Drive through στο Γήπεδο Φ. Κοσμάς, 09:00-15:00

Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη

Πλατεία Δημαρχείου, Νέα Αρτάκη, Εύβοια, 09:00-13:00

Περιφερειακό Ιατρείο Ερέτριας, Εύβοια, 09:30-12:30

Λουτρά Αιδηψού, Εύβοια, 09:00

Πλατεία Κατσαντώνη, Καρπενήσι

Λιμάνι Ζακύνθου

Πλατεία Σολωμού, Ζάκυνθος

Πάρκο Νάουσας, Ημαθία, 09:30-14:00

Πλατεία Δημαρχείου, Βέροια, 09:30-14:00

Κεντρική Πλατεία Πύργου, 09:00-14:30

Κοινοτικό Ιατρείο Κούμανι, Ηλεία, 09:00-11:30

Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας, 12:00-14:30

Κεντρική Πλατεία Ζαχάρως, 09:00-14:30

Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο

Αγροτικό Ιατρείο Πότου, Θάσος

Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα, 08:00-16:00

Δημαρχείο Παραμυθιάς, Θεσπρωτία, 08:00-16:00

Πλατεία Φιλιατών, Θεσπρωτία, 08:00-16:00

Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00

Κτίριο Περιφέρειας Ηπείρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00

Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Ιωάννινα, 09:00-14:00

Πλατεία Ελευθερίας, Καβάλα

Ελευθερούπολη, Καβάλα

Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

Λιμένας Λακκίου, Λέρος, 09:00-13:00

Δ. Καρδίτσας, Δ.Ε. Μητρόπολης, πλατεία Μητρόπολης, 08:00-11:00

Δ. Καρδίτσας, πλατεία Ν. Πλαστήρα-Παυσίλυπο, 10:00-15:00

Δ. Καρδίτσας, Drive through στον Περιφερειακό Καρδιτσομαγούλας, 10:00-15:00

Δ. Καρδίτσας, Δ.Ε. Μητρόπολης, Πλατεία Ξυνονερίου, 11:00-14:00

Λεωφόρος Κύκνων, Καστοριά

Άργος Ορεστικό, Καστοριά

Κοινότητα Ευρώπουλων, Κέρκυρα

Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

Πλατεία Σπιανάδα, Κέρκυρα

Σκάλα, Περιφερειακή Οδός Αργοστόλι-Σκάλα, Κεφαλονιά

ΚΑΠΗ Κιλκίς

Κοινότητα Λεβεντοχωρίου, Κιλκίς

Παλαιό Γυναικόκαστρο, Κιλκίς

Κ.Υ. Κοζάνης

Πλατεία Νίκης, Κοζάνη

Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας

Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:00

Πλατεία ΟΣΕ, Λουτράκι, Κορινθία, 09:30-14:00

Κοινότητα Αντιμάχειας, Κως

ΚΑΠΗ Σπάρτης

Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-15:00

Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 09:00-15:00

Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 09:00-15:00

Άλογο/ Άγιος Αχίλιος, Λάρισα, 09:00-14:00

Κοινότητα Ραχούλας, Λάρισα, 09:00-12:00

Κοινότητα Μάνδρας, Λάρισα, 12:00-15:00

Ελασσόνα, Λάρισα, 09:00-15:00

ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, Γιαμπουδάκη 5, Λασίθι

Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, Μυτιλήνη

ΚΑΠΗ Λευκάδας, 08:00-14:30

Drive through στη Μύρινα

Κτίριο ΠΕ Μαγνησίας, 09:00-14:00

Άγιος Δημήτριος, Μαγνησία, 09:00-13:00

Drive through Ζαγορά Πηλίου, 09:00-11:30

Drive through Μούρεσι Πηλίου, 12:30-14:00

Drive through Λεχώνια, Μαγνησία, 09:00-14:00

Κτίριο ΠΕ Μεσσηνίας, Αίθουσα Κουμουνδούρος, 08:30-15:00

Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, 08:00-14:00

Γήπεδο Φ. Αμοιρίδης, Ξάνθη

Πλατεία Νάουσας, Πάρος

Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα

Δημαρχείο Κρύας Βρύσης, Πέλλα

Κοινότητα Άρνισσα, Πέλλα

Κοινότητα Άγρα Πέλλα

Drive through Ανδρομάχη, Κατερίνη

Drive through Αιγίνιο, Δ. Πύδνας-Κολινδρού

Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη

Παραλία Πάργας, Πρέβεζα

Παραλία Πρέβεζας

Κοινότητα Πλακιά, Δ. Αγίου Βασιλείου, Ρέθυμνο

Πλατεία ΧΕΝ, Κομοτηνή, 10:00-15:00

Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30

Σαν Φραντζέσκο, Ρόδος, 09:30-14:30

Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος

Γ.Ν. Σάμου

Drive through στο Εθνικό Στάδιο Σερρών

Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος, 10:00-14:00

Κοινότητα Ποσειδωνίας, Σύρος, 10:00-14:00

Πλατεία Κλωτσοτήρα, Τρίκαλα, 08:00

Δημαρχείο Τρικάλων, 12:00

Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 10:00

Πλατεία Στουρναραίικων, Τρίκαλα, 10:00

Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 08:00

Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 08:00

Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-13:00

Πλατεία Ροδίτσας, Φθιώτιδα, 12:00-14:00

Δ. Δομοκού, Κοινότητα Μελιταίας, 09:00-11:00

Δ. Δομοκού, Κοινότητα Καρυών, 09:00-11:00

Δ. Δομοκού, Κοινότητα Φυλιαδώνας, 11:30-13:30

Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα

Λαϊκή Αγορά Φλώρινας

Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Κοινότητα Ερατείνης, Φωκίδα

Νέα Μουδανιά, κλειστό γυμναστήριο, Χαλκιδική, 10:00-14:00

Πολύγυρος, Νομαρχία, Χαλκιδική, 10:00-14:00

Κλειστό Γυμναστήριο Ταυρωνίτη, Χανιά

Πλατεία Βουνακίου, Χίος