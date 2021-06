Σε ποια σημεία γίνονται σήμερα Παρασκευή 4 Ιουνίου δωρεάν rapid test

Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η διενέργεια rapid test για την ανίχνευση του κορονοϊού από τον ΕΟΔΥ.

Ειδικότερα, σήμερα, Παρασκευή 4 Ιουνίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test κορονοϊού για όλους τους πολίτες.



Τα σημεία δωρεάν rapid test κορονοϊού είναι τα ακόλουθα:

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:00

Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:30 -15:00

Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00

Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:00

Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:30 -15:00

Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00

Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι , 09:00 -15:00

Δ. Κορυδαλλού, Ταξιαρχών και Λαμπράκη, Πνευματικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» , 09:30 -15:00

Δ. Μάνδρας, Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου, 09:30 -15:00

Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:00

Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου, στον Πεζόδρομο, 10:00 – 15:00

Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη, πάρκο Ασβεστοχωρίου έναντι δημαρχείου, 10:00 – 15:00

Δ. Ν. Χαλκηδόνας, στην κεντρική πλατεία της Νέας Χαλκηδόνας, 10:00 – 15:00

Δ. Ευόσμου-Κορδελιού, στην πλατεία Ευόσμου, 10:00-15:00

Δ. Λαγκαδά, Ανάληψη, 10:00-15:00

Drive through στο δήμο Θέρμης, στον κόμβο Θέρμης – Πανοράματος στο Άλσος του Αγίου Τρύφωνα, 10:00-15:00

Drive through στο δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, στο ισόγειο Καραπάντσειου Πολιτιστικού Κέντρου, 10:00-15:00

ΚΑΠΗ Αγρινίου

Δήμος Αγρινίου, στη Χαριλάου Τρικούπη

Κοινότητα Αιτωλικού, Αιτωλοακαρνανία

Πλατεία Μεσολογγίου

Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

Πλατεία Τριών Ναυάρχων, Ναύπλιο, 09:15-12:15

Πλατειά Μετοχίου, Αργολίδα, 13:30-15:30

Πλατεία Αγίου Πέτρου, Άργος, 09:15-14:15

Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Αρκαδία

Κ.Υ. Τρίπολης

Κοινότητα Λαγκάδια, Αρκαδία

Κοινότητα Περδικονέρι, Αρκαδία

Δημαρχείο Άρτας, 08:00-14:00

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, 08:30-14:30

Πλατεία Ελευθερίας, Πάτρα, 09:00-14:30

Κρυα Λιβαδειάς, Βοιωτία

Αράχωβα, Βοιωτία

Αλίαρτος, Βοιωτία

Ιατρείο ΕΟΔΥ, Θ. Ζιακα 23, Γρεβενά, 09:00-14:00

Δημαρχείο Γρεβενών, 10:00-14:00

Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας, 09:00

Κοινότητα Κεφαλαρίου, Δράμα, 09:00

Κ.Υ. Ορεστιάδας, 08:30

Πλατεία Διδυμότειχου, 09:30

Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη

Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

Γερολίμανο Λιχάδας, Εύβοια, 09:00

Πάρκο Αβάντων, Χαλκίδα, 09:00-13:00

Πλατεία Κατσαντώνη, Καρπενήσι

Λιμάνι Ζακύνθου

Πλατεία Σολωμού, Ζάκυνθος

Κεντρική Πλατεία Πύργου, 09:00-14:30

Πλατεία Αγίου Αθανασίου, Αμαλιάδα, 09:00-14:30

Πλατεία Πεπελάση, Γαστούνη, 09:00-14:30

Πλατεία Ωρολογίου, Βέροια, 09:30-14:00

Πλατεία Νάουσας, Ημαθία, 09:30-14:00

Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο

ΚΥ. Πρίνου, Θάσος

Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα

Παραμυθία, Θεσπρωτία

Φιλιατες, Θεσπρωτία

Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00

Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Ιωάννινα, 09:00-14:00

Πλατεία Ελευθερίας, Καβάλα

Λιμένας Λακκίου, Λέρος, 09:00-14:00

Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

Δ. Λίμνης Πλαστήρα, Κοινότητα Κρυονερίου, 12:00-14:00

Δ. Παλαμά, Κεντρική Πλατεία Παλαμά, 10:00-15:00

Δ. Λίμνης Πλαστήρα, Κοινότητα Νεοχωρίου, 10:00-12:00

Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα, 10:00-15:00

Δ. Μουζακίου, Πλατεία Μουζακίου, Καρδίτσα, 10:00-15:00

Δ. Λίμνης Πλαστήρα, Κοινότητα Μορφοβουνίου, 08:00-10:00

Λεωφόρος Κύκνων, Καστοριά

Άργος Ορεστικό, Καστοριά

Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας

Πλατεία Σαρόκο, Κέρκυρα

Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι

Χωριό Λαοδικηνο, Κιλκίς

Κοινότητα Γωργωτό, Κιλκίς

Κ.Υ. Κοζάνης

Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας

Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:00

Πλατεία Ελευθερίας, Βέλο, Κορινθία, 09:30-13:30

ΚΑΠΗ Σπάρτης

Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-15:00

Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 09:00-15:00

Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 09:00-15:00

Πλατεία Ζηλου-Τουμπα, Λάρισα, 09:00-14:00

Κηποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα, 09:00-15:00

Άγιος Αντώνιος, Λάρισα, 09:00-14:00

Αγια, Λάρισα, 09:00-15:00

Ελασσόνα, Λάρισα, 09:00-12:00

ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, Λασίθι

Δήμος Ιεράπετρας, Μυρτος, Λασίθι

Πλατεία Καλλονής, Λέσβος

ΚΑΠΗ Λευκάδας, 08:00-14:30

Ιατρείο Πορτιανού, Λήμνος

Άνω Βόλος, 7η ΤΟΜΥ Ιωλκού, 09:00-14:00

Drive through στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, 09:00-14:00

Κ.Υ. Αλμυρού, Μαγνησία, 09:00-14:00

Πλατεία Ελευθερίας Βόλου, Μαγνησία, 09:00-14:00

Κεντρική Πλατεία Μεσσήνης, Μεσσηνία, 08:30-14:00

Αίθουσα Κουμουνδούρου, Κτίριο Περιφέρειας Μεσσηνίας, 08:30-15:00

Κεντρική Πλατεία Ξάνθης

Κ.Υ. Ξάνθης

Πλατεία Νάουσας, Πάρος

Δημαρχείο Σκύδρας, Πέλλα

Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα

Πλατεία Ακρολίμνης, Πέλλα

Πλατεία Αγίου Λουκά, Πέλλα

Πλατεία Μακρυγιαλου, Πιερία

Drive through Ανδρομάχη, Κατερίνη

Παραλία Πρέβεζας

Κοινότητα Γερακαρίου, Ρέθυμνο

Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

Drive through στο 7ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, Ρόδος, 09:00-14:30

Πλατεία Αγίου Νικολάου, Ρόδος, 09:30-14:30

Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30

Κ.Υ. Καρλοβασίου, Σάμος

Γ.Ν. Σάμου

Θεατράκι Σερρών

Drive though στην Παπαδιαμάντη (Κ.Υ. Σκιάθου), Σκιάθος, 08:00

Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος, 10:00-14:00

Πλατεία Καλαμπάκας, Τρίκαλα, 08:00

Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 09:00

Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 10:30

Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 10:00

Πλατεία Βασιλικής, Τρίκαλα, 10:00

Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-13:00

Λαϊκή Αγορά Γαλανέικα, Λαμία, 09:00-13:00

Μελίτη, Φλώρινα

Νεοχωράκι Φλώρινας

Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Κυριακοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

Νέα Μουδανιά, κλειστό γυμναστήριο, Χαλκιδική, 10:00-14:00

Πολύγυρος, Νομαρχία, Χαλκιδική, 10:00-14:00

Πλατεία Βουνακίου, Χίος