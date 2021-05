Self test: Πότε δίνουν το ένα δωρεάν τα φαρμακεία για τα σχολεία. Υποχρεωτικό το ένα στους εργαζόμενους

Πότε και πόσα self test δικαιούνται οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, όσοι δουλεύουν σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και παιδικούς σταθμούς



Η πλατφόρμα διάθεσης των self tests θα χορηγεί πλέον μόνο ένα self test για τους δικαιούχους στην εκπαίδευση από την Πέμπτη 20 Μαΐου.

Διάθεση δύο (2) δωρεάν self tests από τα φαρμακεία έως την Τετάρτη 19 Μαΐου του 2021 μόνο σε Δικαιούχους του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.



«Ως την Τετάρτη 19/5 δίνονται 2 τεστ στους εργαζομένους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ως συνέχεια της προηγούμενης εβδομάδας. (δηλαδή κάποιος που πήρε την προηγούμενη εβδομάδα τα 2 τεστ δεν μπορεί να ξαναπάρει.)

Από την Πέμπτη 20/5 στις 08.00 ως το Σάββατο 22/5 στις 17.00 θα χορηγείται 1 τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μόνο.

Από την εβδομάδα που διανύουμε (17/5 με 21/5) οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν έναν μόνο αυτοδιαγνωστικό έλεγχο ανά εβδομάδα. Το τεστ για τον έλεγχο της εβδομάδας αυτής που διανύουμε το παρέλαβαν την προηγούμενη εβδομάδα και Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο πρωί θα παραλάβουν το 1 τεστ για την επόμενη εβδομάδα.

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται στους 8 κλάδους που εμπίπτουν στην σχετική ΚΥΑ Β’ 1588/18.4.2021 (λιανεμπόριο, εστίαση, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, μεταφορές, υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, σχολές οδηγών), θα διενεργούν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), υποχρεωτικά, δύο φορές την εβδομάδα.

Σε διευκρινίσεις για τη διενέργεια self test από τους εργαζόμενους προχώρησε το υπουργείο Εργασίας.

Όπως επισημαίνει, είναι υποχρεωτική η διενέργεια ενός self test μία φορά την εβδομάδα γι’ αυτήν την εβδομάδα, που τελειώνει στις 23 Μαΐου 2021, για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται στους κλάδους που εμπίπτουν στις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Όπως υπενθυμίζει το ΑΜΠΕ, οι κλάδοι είναι οι: λιανεμπόριο, εστίαση, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, μεταφορές, υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, σχολές οδηγών, φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, φορείς παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, τουρισμός και ωφελούμενοι των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ που απασχολούνται σε δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συστήνει τη διενέργεια και δεύτερου self test για τον καλύτερο έλεγχο του επιδημιολογικού φορτίου και τον ταχύτερο περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Το αποτέλεσμα θα πρέπει να δηλώνεται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 TEST».

Οι νέοι δικαιούχοι του Ιδιωτικού τομέα οι οποίοι έχουν προστεθεί στον κατάλογο των 8 δικαιούχων κατηγοριών επαγγελμάτων με την τελευταία ΚΥΑ Β’ 2016/15.05.2021 είναι

-φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, φορείς εκπαίδευσης

-δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

-εργαζόμενοι στον τουρισμό, καθώς και ωφελούμενοι από προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ.

Οι οποίοι επίσης υποχρεούνται σε 2 ελέγχους την εβδομάδα.

Από την πλατφόρμα των δωρεάν self test, όπως προκύπτει εξακολουθεί να χορηγείται 1 τεστ την εβδομάδα κατά μέσο όρο στους εργαζομένους, πιθανότατα λόγω χαμηλής επάρκειας στα δωρεάν τεστ.

Τα self test είτε πρόκειται για δωρεάν είτε για αγορά μπορούν να χορηγούνται μόνο από φαρμακεία και από κανένα άλλο σημείο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί διάθεσης αυτοδιαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων».

Ανησυχία για το κόψιμο

Την ανησυχία της για το κόψιμο του ενός από τα δύο self test στα οποία υποβάλλονταν εβδομαδιαίως μαθητές και εκπαιδευτικοί των σχολείων, εξέφρασε η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος ΕΙΝΑΠ.

Μιλώντας στο Open TV, τόνισε παράλληλα ότι αποτελεί ρίσκο η συγκεκριμένη κίνηση.

«Συνεχίζω να λέω ότι τα τεστ πρέπει να είναι δύο. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να απαντήσω γιατί μειώθηκε ο αριθμός. Τα δύο τεστ δίνουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν είπαμε ότι 100% είναι ασφαλές, αλλά το θετικό μας δίνει την δυνατότητα να ξεκινήσουμε άμεσα την ιχνηλάτηση για να περιορίσουμε τον ιό και τις μεταλλάξεις. Για μένα είναι ρίσκο από τη στιγμή που είχε αποφασιστεί να είναι δύο. Εμείς είχαμε ζητήσει πολύ νωρίτερα να γίνονται τα τεστ στα σχολεία» είπε η κυρία Παγώνη.

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος διδασκαλικής ομοσπονδίας, Γ. Τρούλης, είπε: «Ενώ έχουμε ουσιαστικά το τρίτο άνοιγμα των σχολικών μονάδων για φέτος, με το πιο παρατεταμένο lockdown στην Ευρώπη, αυτό που αναδεικνύεται είναι ότι φωνάζουμε από την αρχή για διασφάλιση υγειονομικών όρων και δεν τους έχουμε. Βλέπουμε τάξεις με 25 παιδιά, δεν τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Τα self test είναι επικουρικό μέτρο κι αν δεν γίνει σε συνδυασμό με τα άλλα μέτρα που έχουμε ζητήσει επανειλημμένα δεν αποδίδει.