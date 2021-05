Τα επόμενα βήματα για επιστροφή στην κανονικότητα: Σχολεία, τουρισμός, μετακίνηση εκτός νομού, SMS

Ο τελευταίος μήνας της άνοιξης είναι ιδιαιτέρως σημαντικός καθώς εκτός από την εστίαση σταδιακά θα επαναλειτουργήσουν όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης με φυσική παρουσία με τους μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου (τα λύκεια άνοιξαν πριν από το Πάσχα) να επιστρέφουν στα θρανία τους. Υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς το διοικητικό προσωπικό και τους μαθητές θα είναι η χρήση των self – test δύο φορές την εβδομάδα.

Το Σάββατο 15 Μαΐου κάνει πρεμιέρα και ο τουρισμός με προδιαγραφές για επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί, αλλά και για εκείνους που θα πρέπει να ταξιδεύουν με τεστ. Την ίδια ημέρα, απελευθερώνονται οι υπερτοπικές μετακινήσεις για όλους τους πολίτες, ενώ θα ανοίξουν και οι οργανωμένες παραλίες, ενώ πιθανότατα θα μπει τέλος και στην χρήση των sms.

Αναλυτικότερα το επόμενο βήμα χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων θα γίνει με τα σχολεία, καθώς από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου επιστρέφουν στις τάξεις τους οι μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι τα self test καθώς τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί και το διοικητικό προσωπικό θα πρέπει να διενεργούν τεστ αυτοδιάγνωσης.

Στη συνέχεια, το Σάββατο 15 Μαΐου θα γίνει η πρεμιέρα του τουρισμού που θα λειτουργήσει με αυστηρές προδιαγραφές τόσο για τους εμβολιασμένους επισκέπτες όσο και για εκείνους που θα ταξιδεύουν με διαγνωστικά τεστ.

Στις 15 Μαΐου θα απελευθερωθούν οι μετακινήσεις ανάμεσα σε νομούς και έτσι οι πολίτες θα μπορούν ελεύθερα να κινούνται από νομό σε νομό.

Στις 15 Μαΐου ανοίγουν για το κοινό και οι οργανωμένες παραλίες.

Την ίδια ημέρα, ενδέχεται να σταματήσει η υποχρέωση αποστολής ειδικού SMS για τις μετακινήσεις των πολιτών.

Τα μέτρα για την εστίαση

Για την μετάβαση στα εστιατόρια και τις καφετέριες απαιτείται η αποστολή του κωδικού "6" το 13033. Στα καταστήματα εστίασης θα λειτουργούν μόνο οι εξωτερικοί χώροι και μέχρι τις 22:45 καθώς στις 23:00 ξεκινά η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Επίσης δεν επιτρέπεται να υπάρχουν όρθιοι πελάτες, αλλά και να ακούγεται μουσική. Τα τραπέζια μεταξύ τους θα έχουν αποστάσεις ενώ θα κάθονται μέχρι 6 άτομα. Κανόνες υπάρχουν και για τα σκαμπό στο μπαρ καθώς θα χωρίζονται ανά δυάδες.

Το προσωπικό είναι υποχρεωτικό να φορούν μάσκες και να κάνουν self – test μια φορά την εβδομάδα. Οι απολυμάνσεις των τραπεζοκαθισμάτων αλλά και των καταλόγων θα είναι συνεχείς όπως και των καταλόγων. Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ' οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται και μετά το πέρας της λοιπής λειτουργίας, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.

Επίσης τα καταστήματα εστίασης που βρίσκονται σε στοές, εμπορικά κέντρα, αεροπορικούς και υπεραστικούς σταθμούς, δεν θα λειτουργήσουν παρά μόνο με την μέθοδο του take away και του delivery.

Πρόκειται για ένα μεγάλο στοίχημα για την Πολιτεία με την κυβέρνηση να ποντάρει πολλά σε αυτή την κίνηση ενόψει της επίσημης έναρξης του τουρισμού στις 15 Μαΐου. "Η ώριμη συμπεριφορά μας πρέπει να κάνει αυτά τα βήματα σίγουρα, ώστε σταδιακά να γίνουν περισσότερα. Άλλωστε, η οικονομία στηρίχθηκε και άντεξε. Γι’ αυτό και η μεσαία τάξη ανασαίνει. Οι μειώσεις φόρων βλέπετε ότι συνεχίζονται. Και οι μεταρρυθμίσεις προχωρούν γρήγορα" τόνισε ο πρωθυπουργός στο Πασχαλινό μήνυμα του.

