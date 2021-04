Κέλλης: Έχουμε φτάσει στο τέλος της πολύ δύσκολης περιόδου

Έχουμε φτάσει στο τέλος της πολύ δύσκολης περιόδου, είμαι πολύ αισιόδοξος για το φετινό καλοκαίρι, δηλώνει στο Πρακτορείο Fm ο καθηγητής Πληροφορικής στον τομέα της Γονιδιωματικής και Μοριακής Ιατρικής στο ΜΙΤ, Μανώλης Κέλλης. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε την κορύφωση του τελευταίου μεγάλου κύματος και από δω και πέρα θα έχουμε μείωση κρουσμάτων. Το επόμενο κύμα θα είναι Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, οπότε και θα είμαστε εμβολιασμένοι, λέει ο κ. Κέλλης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ήταν αναμενόμενο πως τη φετινή Άνοιξη θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αλλά τώρα που τα εμβόλια αυξάνονται και ο εμβολιασμός προχωράει πιο γρήγορα, τους επόμενους μήνες η εικόνα θα έχει αλλάξει προς το πολύ καλύτερο, τονίζει ο διεθνώς διακεκριμένος επιστήμονας.

Μεγάλος κίνδυνος για διασπορά του ιού από τις μετακινήσεις το Πάσχα

Όσον αφορά τη συζήτηση που γίνεται για μετακινήσεις από νομό σε νομό στις διακοπές του Πάσχα, ο κ. Κέλλης αναφέρει ότι κάτι τέτοιο ελλοχεύει μεγάλο κίνδυνο για τη διασπορά του ιού. «Είναι δύσκολο να πούμε στους ανθρώπους να μην πάνε στα χωριά τους. Αυτό βέβαια θα ήταν το καλύτερο. Αλλά αν μετακινηθούν τελικά, (γιατί υπάρχουν και αυτοί που μπορούν και τώρα να μετακινηθούν ασχέτως ανοίγματος) θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να κρατάνε αποστάσεις και να συγχρωτίζονται σε εξωτερικούς χώρους. Αν πάτε στους φίλους σας να ψήσετε αρνί, φορέστε μάσκα και καθίστε στον κήπο. Και μην ξεχάσετε φυσικά να κάνετε το self test πριν φύγετε. Ίσως αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να μην έχουμε έκρηξη κρουσμάτων», λέει χαρακτηριστικά ο καθηγητής.

Τα self tests κλειδί για σταδιακό άνοιγμα

Για τις μεταλλάξεις εμφανίζεται καθησυχαστικός καθότι όπως εξηγεί πολλά άλλα εμβόλια έχουν 30,40, 50% αποτελεσματικότητα. Ενώ τα εμβόλια που φτιάχτηκαν για τον κορονοϊό μέσα σε ένα χρόνο, έχουν, όπως λέει, αποτελεσματικότητα 90-95% και ίσως με τις μεταλλάξεις να πέφτουν στο 80% ίσως και λιγότερο. «Αλλά δεν παύουν να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά και για να κερδίσουμε αυτή την κούρσα μεταξύ εμβολιασμού και μεταλλάξεων πρέπει να συνεχίσουμε να εμβολιαζόμαστε και να συνεχίσουμε να μειώνουμε τα κρούσματα, καθώς έτσι μειώνουμε τις μεταλλάξεις ή τις πιθανότητες καινούργιας μετάλλαξης». Η Ελλάδα ήταν μία από τις πιο σοβαρές χώρες στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, εκτιμά ο κ. Κέλλης «Δηλαδή στο πρώτο κύμα που όλες οι χώρες είχαν τεράστιο πρόβλημα, κλείσαμε πολύ γρήγορα, και αυτό νομίζω ότι μας έσωσε. Στο δεύτερο κύμα και πάλι κλείσαμε πολύ γρήγορα, όμως τα πράγματα δυσκόλεψαν όταν η καραντίνα άρχισε να τραβάει χρονικά, οπότε ο κόσμος κουράστηκε και άρχισε να συγχρωτίζεται με πολλούς άλλους σε εσωτερικούς χώρους, αντί για έξω». Για αυτό και τώρα το σταδιακό άνοιγμα με κλειδί τα self tests είναι ένα πολύ σωστό μέτρο. Αυτή τη στιγμή τα self tests είναι ένα πραγματικά πολύτιμο όπλο, καθώς δεν είμαστε πια στην πανδημία του 1918, που το μόνο όπλο ήταν να μείνει μακριά ο ένας από τον άλλο. Με τα self tests, τη μάσκα, αλλά και το άνοιγμα του καιρού, μπορούμε πια να μειώσουμε τις συναθροίσεις σε εσωτερικούς χώρους και τα πράγματα να πάνε πολύ καλά στην Ελλάδα, όπου σύντομα ανοίγει και ο τουρισμός», καταλήγει ο κ. Κέλλης.