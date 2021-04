Ανοίγουν οι σχολές οδηγών από Δευτέρα 19 Απριλίου

Ανοίγουν οι σχολές οδηγών από Δευτέρα, 19.04.2021, με αυστηρά μέτρα προστασίας, όπως ανακοίνωσε στη σημερινή ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας και τα νέα μέτρα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιά

Και συγκεκριμένα:

Τα θεωρητικά μαθήματα και οι θεωρητικές εξετάσεις θα γίνονται μόνο διαδικτυακά.

Θα γίνονται υποχρεωτικά self tests ανά εβδομάδα για τους εργαζόμενους.

Υποχρεωτικά self tests για τους εξεταζόμενους 24 ώρες πριν την πρακτική εξέταση.

Εκπαιδευτές και εξεταστές θα κάνουν υποχρεωτικά self tests δυο φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη.

Τα ραντεβού των εξετάσεων για γίνονται ανά μία ώρα και θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό (χρήση μάσκας, ανοιχτά παράθυρα κλπ).