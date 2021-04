Ανοίγει το λιανεμπόριο στην Κοζάνη μόνο με clickaway - Ανοίγουν και οι σχολές οδηγών

Η ενημέρωση για την πανδημία και τα νέα μέτρα σήμερα Παρασκευή, από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη.

Στην ενημέρωση συμμετέχει και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα Υγείας.

Παπαευαγγέλου: Πέφτει ο δείκτης θετικότητας

Τον λόγο πήρε αρχικά η κυρία Παπαευαγγέλου, η οποία αναφέρθηκε στα επιδημιολογικά δεδομένα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο ΕΟΔΥ.

«26.000 τα ενεργά κρούσματα στην χώρα μας» είπε η καθηγήτρια, λέγοντας ακόμα πως ο δείκτης θετικότητας μειώθηκε αυτή την εβδομάδα στο 5,3.

Κιλκίς, Ρέθυμνο, Θάσος ανησυχούν τους ειδικούς σύμφωνα με την Βάνα Παπαευαγγέλου, η οποία τόνισε παράλληλα πως ο ιός καραδοκεί να μας ξεγελάσει.

«Η όποια χαλάρωση τη στιγμή αυτή, που ο ιός είναι παντού, θα αυξήσει την επιδημιολογική επιβάρυνση»

Το επιδημιολογικό φορτίο είναι ιδιαίτερα αυξημένο σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν περιοχές που παρατηρείται αύξηση κρουσμάτων, ενώ το Rt βρίσκεται στο 1,02. Η όποια χαλάρωση αυτή τη στιγμή θα αυξήσει το επιδημιολογικό φορτίο και πάλι»

Ένας στους τέσσερις ασθενείς που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ είναι κάτω των 60 ετών είπε ακόμη, τονίζοντας από την άλλη πως μειώνεται ο αριθμός των ασθενών που είναι άνω των 75 ετών στις ΜΕΘ, κάτι που δείχνει το πόσο συμβάλλει ο εμβολιασμός στην «μάχη» κατά του κορονοϊού.

«Τώρα είναι η ώρα της αυτοσυγκράτησης. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας», είπε ακόμα με νόημα, σημειώνοντας πως κάθε άλλο παρά… κοντεύει το τέλος της κρίσιμης περιόδου που διανύουμε.

Χαρδαλιάς: το λιανεμπόριο ανοίγει στην Κοζάνη μόνο με click away από Δευτέρα

Ο Νίκος Χαρδαλιάς που τόνισε πως «κάθε μέτρο έχει στόχο να επιστρέφουμε σταδιακά και με ασφάλεια στην κανονικότητα».

Ανακοίνωσε πως το λιανεμπόριο ανοίγει στην Κοζάνη μόνο με click away από Δευτέρα 19 Απριλίου

Επίσης ανακοίνωσε πως ανοίγουν και οι σχολές οδηγών από Δευτέρα, 19.04.2021, με αυστηρά μέτρα προστασίας.

Και συγκεκριμένα:

Τα θεωρητικά μαθήματα και οι θεωρητικές εξετάσεις θα γίνονται μόνο διαδικτυακά.

Θα γίνονται υποχρεωτικά self tests ανά εβδομάδα για τους εργαζόμενους.

Υποχρεωτικά self tests για τους εξεταζόμενους 24 ώρες πριν την πρακτική εξέταση.

Εκπαιδευτές και εξεταστές θα κάνουν υποχρεωτικά self tests δυο φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη.

Τα ραντεβού των εξετάσεων για γίνονται ανά μία ώρα και θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό (χρήση μάσκας, ανοιχτά παράθυρα κλπ).

Νέες περιοχές στο Βαθύ κόκκινο

Τις περιοχές που εντάσσονται από το πρωί του Σαββάτου στο «βαθύ κόκκινο» ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Στο "βαθύ κόκκινο" μπαίνουν έπειτα από εισήγηση και των λοιμωξιολόγων, η Κύθνος, η Θάσος και οι Δήμοι Ρεθύμνου, Φαιστού, Μαρωνείας-Σαπών, Διδυμοτείχου, Πύδνας-Κολινδρού, Καβάλας, Βόλου, Σιντικής Σερρών και Βόρειων Τζουμέρκων.

Τι αλλάζει από Δευτέρα 19 Απριλίου

Υποχρεωτικά self test σε λιανεμπόριο, εστίαση, σούπερ μάρκετ, κομμωτήρια

Σε έξι τομείς δραστηριότητας επεκτείνεται η χρήση των self test και συγκεκριμένα:

Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών)Εστίαση Μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές κ.λπ.)Υπηρεσίες καθαρισμού Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Μαγιορκίνης: «Εύθραυστη σταθεροποίηση στα ενεργά κρούσματα»

Στην Ελλάδα, την τελευταία εβδομάδα ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια παρουσιάζει εύθραυστη σταθεροποίηση, ανέφερε από την πλευρά του ο Γκίκας Μαγιορκίνης. «Η πίεση στο σύστημα Υγείας παραμένει υψηλή. Ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας εντός της τελευταίας εβδομάδας, επιβαρύνθηκε σε ποσοστό λίγο πάνω από το 6%. Στην Αττική, η επιδημία παρουσίασε συρρίκνωση 5% με δειλά σημεία εύθραυστης βελτίωσης και στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε μικρή αύξηση με ενδείξεις σταθεροποίησης», ανέφερε επίσης ο καθηγητής.