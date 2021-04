Πάσχα στο χωριό: Ανάσταση έξω από τις εκκλησίες; Τι λένε οι ειδικοί - Ψάχνουν τη χρυσή τομή

Μπορεί κυβέρνηση και ειδικοί να συμφωνούν στο γεγονός πως η επιστροφή στην κανονικότητα πρέπει να γίνει με αργά και προσεκτικά βήματα, ωστόσο ακόμη δεν έχουν βρει ακριβώς τη «χρυσή τομή» για το πώς θα γιορτάσουμε το Πάσχα.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές πως στόχος της είναι να ανοίξουν οι υπερτοπικές μετακινήσεις για το Πάσχα με ασφάλεια, δηλαδή με την χρήση των self tests, εφόσον όμως το επιτρέψουν οι ειδικοί και τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Είναι σαφές πως ο Μαϊος θα είναι ένας μήνας επιστροφής στην κανονικότητα, ωστόσο το Πάσχα φέτος πέφτει οριακά λίγο πριν από την περίοδο όπου θα ανοίξει η εστίαση και ο τουρισμός, οπότε θα είναι λεπτός ο χειρισμός προκειμένου να μην έχουμε πισωγύρισα πριν καν ξεκινήσει η «Μεγάλη Έξοδος».

Για τον λόγο αυτό άλλωστε και μερίδα ειδικών εμφανίζεται επιφυλακτική για το «Πάσχα στο χωριό».

Δεν είναι λίγοι οι επιστήμονες που λένε ανοιχτά πως αν κρατήσουμε τα περιοριστικά μέτρα το Πάσχα, τότε θα κάνουμε ένα πολύ καλύτερο καλοκαίρι.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ακόμη είναι νωρίς ώστε η Επιτροπή των ειδικών αλλά και η κυβέρνηση να προβεί σε αποφάσεις για το πώς θα γιορτάσουμε το Πάσχα, ειδικά την ώρα που ακόμη τα νοσοκομεία σε Αττική αλλά και Θεσσαλονίκη πιέζονται, με τις εισαγωγές να μην έχουν μειωθεί αισθητά από την περασμένη εβδομάδα.

Οι αποφάσεις θα ληφθούν μία εβδομάδα με δέκα ημέρες πριν το Πάσχα, καθώς όπως έχουν τονίσει αρκετές φορές οι επιστήμονες, η πανδημία είναι ένα δυναμικό φαινόμενο, επομένως θα πρέπει να έχουν στα χέρια τους τα επιδημιολογικά στοιχεία των τελευταίων ημερών ώστε να προβούν σε ασφαλή συμπεράσματα.

Βατόπουλος: Εξετάζεται το Πάσχα στο χωριό με self test

«Για να έχουμε άνοιγμα της κοινωνίας, με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, το αντίβαρο πρέπει να είναι τα τεστ. Αν αυτό γίνεται επαναλαμβανόμενα σε όσο το δυνατόν περισσότερο εργαζόμενους, θα είναι ένα όπλο, για να μπορέσουν να ανοίξουν οι δραστηριότητες με την μεγαλύτερη ασφάλεια».

Αυτό είπε μιλώντας στο MEGA ο καθηγητής Μικροβιολογίας, Αλκιβιάδης Βατόπουλος τονίζοντας πόσο χρήσιμο είναι το εργαλείο του self test στην Ελλάδα. Μάλιστα τόνισε ότι η άποψη της επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας είναι ότι πρέπει να γίνεται καθολική χρήση των self test στους χώρους εργασίας.

Σχετικά με το ενδεχόμενο να μπορέσει να φύγει ο κόσμος για Πάσχα στο χωριό, είπε ότι ένα από τα σενάρια που μελετώνται είναι να γίνει χρήση self test «αλλά είναι νωρίς ακόμα. Να δούμε αν μπορούμε να το χρησιμοποίησουμε».

Στο ερώτημα γιατί κάποιος εμβολιασμένος, ενόψει και του Πάσχα, δεν μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα, σημείωσε πως «ξέρουμε ότι όποιος έχει εμβολιαστεί δεν μπορεί να αρρωστήσει βαριά. Δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο μπορεί να τον μεταδώσει τον ιό. Φέρει τον ιό, αλλά δεν τον μεταδίδει πολύ εύκολα».

«Όχι» Σαρηγιάννη για Πάσχα στο χωριό

Από την πλευρά του ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης, τόνισε στο ΘΕΜΑ 104,6 πως «είμαστε στην αρχή μιας πορείας αποκλιμάκωσης πανελλαδικά και στην Αττική και σιγά σιγά και στη Θεσσαλονίκη».

«Θα πρέπει να μη ρίξουμε τις άμυνες, να τηρούμε τα μέτρα προστασίας και τις μάσκες, τις αποστάσεις κλπ και να μεγιστοποιήσουμε την εφαρμογή των self test», τόνισε ο κ. Σαρηγιάννης επισημαίνοντας ότι υπάρχει πίεση στο σύστημα της υγείας.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η αποσυμπίεση στις ΜΕΘ θα έρθει προς το τέλος του μήνα.

Για το Πάσχα ο κ. Σαρηγιάννης είπε ότι θα προτιμούσε «να μην κάνουμε στο χωριό γιατί θα ήταν καλό να κάνουμε ένα καλό καλοκαίρι, να μην γκρεμίσουμε αυτό που θα έχουμε χτίσει έως τότε, να το διατηρήσουμε και να το στερεώσουμε».

Παγώνη: Ανάσταση έξω από τις εκκλησίες – Θα παραμείνει η μάσκα το καλοκαίρι

Για το σχέδιο σε σχέση με το Πάσχα στο χωριό, την ανοσία, το μοντέλο των self test και τους εμβολιασμούς μίλησε σήμερα η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθηνάς – Πειραιά, Ματίνα Παγώνη.

Μιλώντας για τους εμβολιασμούς και το πότε θεωρεί ότι θα έχουν τελειώσει για τους 50 και άνω, δήλωσε πως εξαρτάται και από τις ποσότητες των εμβολίων που παίρνουμε με τις συμβάσεις που έχουν γίνει με τις εταιρίες και την ΕΕ. «Νομίζω μέχρι τα μέσα, τέλος Ιουνίου λογικά θα έχουν τελειώσει».

Για μένα είναι λογικό προς το τέλος Ιουνίου να κάνουμε αυτή την σχετική ανοσία γύρω στο 55% που θα αισθανθούμε ασφαλείας μπαίνοντας στο καλοκαίρι, ανοίγοντας ξενοδοχεία, να αισθανόμαστε και πιο άνετα» ανέφερε χαρακτηστικά.

Μεγάλη σημασία τόνισε πως θα έχει και η θεραπεία με το καινούργιο αντιικό φάρμακο.

Σχετικά με το ότι κάποιοι γιατροί – νοσηλευτές δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί επεσήμανε ότι ένα ποσοστό αυτών δεν έχει εμβολιαστεί γιατί εχουν νοσήσει και μπορούν να εμβολιαστούν μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και κάποιοι είναι σε καραντίνα γι αυτό δεν μπορεί να πάει το 100% ενώ επεσήμανε πως πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστούν οι γιατροί διότι έχουν υποχρέωση προς τον ασθενή.

Μοντέλο Self Test

Αναφορικά με το μοντέλο των self test στα σχολεία υπογράμμισε στο ΣΚΑΪ πως πέτυχε γιατί οι 600 και κάτι που βρέθηκαν θετικοί θα μπορούσαν να δώσουν από 5500 μέχρι 8000 κρούσματα γιατί ήταν όλοι ασυμπτωματικοί, καθηγητές – μαθητές. «Τα self test μας έχουν γλιτώσει από χιλιάδες κρούσματα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί «σε εργοστάσια, βιοτεχνίες εστιατόρια, παντού» και υπογράμμισε πως αν ανοίξουν τα μαγαζιά θα μειωθούν τα κορονοπάρτι.

Το σχέδιο για το Πάσχα στο χωριό

Σχετικά με το αν θα μπορέσουμε να μετακινηθούμε σε άλλο νομό το Πάσχα είπε ότι έχει σημασία εκείνες τις ημέρες να δούμε που βρισκόμαστε με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία ενώ υπογράμμισε πως δεν θα έλεγε ναι για το άνοιγμα στο Πάσχα με αυτή την κατάσταση τώρα.

Μίλησε για Ανάσταση στις εκκλησίες αλλά στους εξωτερικούς χώρους με αποστάσεις πάνω από δύο μέτρα και μάσκες ενώ σημείωσε πως μια φορά μπορούμε να μην φιληθούμε στην Ανάσταση.

Καταλήγοντας επεσήμανε ότι το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικά τα πράγματα ότι θα παραμείνουν οι μάσκες ενώ είπε όχι για βόλτες στα στενά σοκάκια αλλά στις παραλίες.

Εξαδάκτυλος : Την Μεγάλη Δευτέρα θα φανούν οι επιπτώσεις από το άνοιγμα σε λιανεμπόριο και λύκεια

Τέλος ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της επιτροπής λοιμωξιολόγων, ανέφερε πως τη Μεγάλη Δευτέρα θα αποτυπωθεί η επίδραση στην πανδημία από τα ανοίγματα που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα και τότε θα ξέρουμε τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε.

Όπως σημείωσε υπάρχουν νέα δεδομένα πλέον στην εξίσωση όπως τα self test με τα οποία εντοπίστηκαν 600 ασυμπτωματικοί στον χώρο της εκπαίδευσης οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν προκαλέσει μολύνσεις.

Όπως υπογράμμισε, μιλώντας στον Σκάι, είμαστε ακόμα μέσα στο πρόβλημα σε σχέση με τον κοροναϊό και πρέπει να το θυμόμαστε.