Σεισμός ανοιχτά της Νισύρου πρωί Τετάρτης

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 10:08 ανοιχτά της Νισύρου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 12 χιλιόμετρα νότια της πόλης της Νισύρου, 349 χλμ. ανατολικά νοτιοανατολικά της Αθήνας.

Το εστιακό βάθος προσδιορίζεται στα 13,6 χιλιόμετρα.

An #earthquake (#σεισμός) happened in #DodecaneseIslands, #Greece 6mins ago at 7:08AM on 07/04/2021 UTC. The earthquake had a magnitude of M3.9 and it was 0km (0.0 miles) deep in the ground. Stay safe! #sismo #quake



