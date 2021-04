Self test: Από 7 Απριλίου στα φαρμακεία - Προτεραιότητα σε μαθητές Λυκείου και καθηγητές

Ο εφοδιασμός με self test των φαρμακείων θα ξεκινήσει από την προσεχή Τετάρτη, 7 Απριλίου και καλώς εχόντων των πραγμάτων ως το τέλος της εβδομάδας τα φαρμακεία της χώρας θα διαθέτουν επαρκείς ποσότητες για να τις διαθέσουν σε πρώτη φάση στους μαθητές Λυκείου, 16 ως 18 ετών και τους εκπαιδευτικούς, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Ολες οι διαδικασίες για την προμήθεια των πρώτων 10 εκατ. self test έγιναν με πλήρη διαφάνεια, είπε, τονίζοντας ότι η εισαγωγή της πρώτης παρτίδας των self test ολοκληρώθηκε την Παρασκευή με την παράδοσή τους. Η επόμενη παράδοση είναι προγραμματισμένη για τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και η τελευταία στις αρχές της μεθεπόμενης εβδομάδας. Ο κ. Κοντοζαμάνης, εξήγησε ότι η παραλαβή των self test γίνεται κεντρικά σε δύο αποθήκες στην Αττική και την Θεσσαλονίκη και αυτά μεταφέρονται σε 100 και πλέον φαρμακαποθήκες σε όλη τη χώρα και στη συνέχεια σε όλα τα φαρμακεία της επικράτειας. Μαζί με κάθε self test θα διατίθεται και ενημερωτικό υλικό. Την εποπτεία της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Ξεκινάμε από μαθητές και εκπαιδευτικούς ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή τροφοδοσία της αγοράς, ενώ αμέσως μετά η διάθεση θα αφορά στους 18-64 ετών και τέλος στους άνω των 67 που έχουν ήδη θωρακιστεί σε μεγάλο ποσοστό από τον εμβολιασμό.

Επιπρόσθετα, σημείωσε αναλυτικά ποια είναι η διαδικασία που προβλέπεται σε περίπτωση θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος, ενώ υπογράμμισε πως οι μαθητές που δεν θα έχουν την υπεύθυνη δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, δεν θα μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα.

Όσοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test και εφόσον είναι αρνητικό θα δηλώνουν ότι το διενήργησαν με υπεύθυνη δήλωση. Οι μεν εργαζόμενοι -και οι εκπαιδευτικοί- για λογαριασμό τους, οι δε γονείς και κηδεμόνες για λογαριασμό των μαθητών-παιδιών τους.

Τα self test θα γίνονται αποκλειστικά κατ’ οίκον και όχι στα φαρμακεία που απλώς θα παραδίδουν την συσκευασία του self test μέσα στην οποία θα υπάρχουν σαφείς έντυπες οδηγίες στα ελληνικά για τη σωστή λήψη του δείγματος και εκτέλεση του διαγνωστικού ελέγχου.

Ειδικά για την διάθεση των πρώτων self test από τα φαρμακεία θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:

θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των λυκείων

οι γονείς θα μπορούν να παραλαμβάνουν για τα παιδιά τους με την επίδειξη των ΑΜΚΑ τους τα τεστ που τους αναλογούν

το self test θα πραγματοποιείται στο σπίτι από 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και το αποτέλεσμα του θα δηλώνεται στη σχετική πλατφόρμα

στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, ο γονέας/ κηδεμόνας θα πρέπει να εκτυπώσει και να υπογράψει τη σχετική βεβαίωση την οποία θα φέρει μαζί του ο μαθητής καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και θα την επιδεικνύει στον εκπαιδευτικό της τάξης του που θα είναι επιφορτισμένος με το παρουσιολόγιο.

όσοι μαθητές προκύπτουν θετικοί θα πρέπει να κάνουν το συντομότερο ένα δεύτερο τεστ αντιγόνου, δωρεάν σε δημόσια δομή (η λίστα των δομών θα αναγράφεται στο σχετικό ιστότοπο) προκειμένου να δικαιολογηθεί η απουσία από το σχολείο

όσοι μαθητές δεν φέρουν μαζί τους την βεβαίωση δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους ούτε θα υπάρχει δυνατότητα τηλεκπαίδευσης.

Η διαδικασία

Πώς θα τα κάνουμε μόνοι μας Self test – Βήμα-βήμα η διαδικασία

Τις επόμενες ημέρες θα παραληφθούν τα self test τα οποία, κατά προτεραιότητα – όπως είπε ο πρωθυπουργός- θα χορηγηθούν στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους στα σχολεία.

Η ΕΡΤ παρουσίασε πόσο εύχρηστα είναι και πώς μπορείτε να τα κάνετε μόνοι σας στο σπίτι.

Τα τεστ είναι δύο ειδών όπως είπε ο Κώστας Μαριάκης Εισαγωγέας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, το ένα είναι ρινικό και το άλλο είναι τεστ σάλιου.

Το πρώτο περιλαμβάνει μπατονέτα – στυλεό, τη δοκιμαστική πλακέτα όπου θα τοποθετηθεί το επίχρισμα, το φιαλίδιο με το υγρό και το σακουλάκι απόρριψης.

Με καθαρά χέρια:

βάζουμε τη μπατονέτα περίπου 4 εκ. μέσα στο ρουθούνι, κοιτώντας ψηλά

περιστρέφουμε 5-6 φορές και επαναλαμβάνουμε στο άλλο ρουθούνι

τοποθετούμε το στυλεό μέσα στο υγρό και περιστρέφουμε για 15''

μετά πιέζουμε το στυλεό όπως είναι μέσα στο φιαλίδιο με το υγρό και μετά το απορρίπτουμε στο σακουλάκι

έπειτα ρίχνουμε τέσσερις σταγόνες στην πρώτη ειδική θέση της δοκιμαστικής πλακέτας και την αφήνουμε 10 με 15 λεπτά μέχρι να δείξει αποτέλεσμα

έπειτα απορρίπτουμε και το φιαλίδιο στο σακουλάκι

Στο τεστ σάλιου η διαδικασία είναι η ίδια απλά λαμβάνεται δείγμα από το στόμα μέσα στην ειδική χοάνη, που υπάρχει στο κιτ, η οποία συνδέεται με το φιαλίδιο με το υγρό. Ανακινούμε το φιαλίδιο το αφήνουμε ένα λεπτό και μετά μεταφέρουμε 4 σταγόνες στην πλακέτα.

Δείτε σε βίντεο τη διαδικασία

Τι πρέπει να κάνει κάποιος όταν βγαίνει θετικός στο self test

Εάν κάποιος βρεθεί θετικός μετά το ατομικό τεστ και ζει στο ίδιο σπίτι με άλλους ανθρώπους, θα πρέπει να απομονωθεί σε ένα δωμάτιο και να βρίσκεται μακριά από τους υπόλοιπους τις περισσότερες ώρες της ημέρας.

Τι πρέπει να κάνει κάποιος στην περίπτωση που βγει θετικός στο self test που έχει κάνει στο σπίτι του, αναφέρθηκε απόψε κατά την ενημέρωση του στο υπουργείο Υγείας ο επίκουρος καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης.

Τα τρόφιμα που χρησιμοποιήθηκαν από τον ασυμπτωματικό φορέα τις τελευταίες δύο ημέρες, θα πρέπει να πεταχτούν, ενώ ίδιος θα πρέπει να αποφεύγει την χρήση της κουζίνας.



Ο θετικός τον κορονοϊό φορέας θα πρέπει να φορά μάσκα υψηλής προστασίας, όταν κινείται στους κοινόχρηστους χώρους ενός σπιτιού και να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικός, όταν χρησιμοποιεί κοινόχρηστη τουαλέτα. Το ίδιο προσεκτικοί θα πρέπει να είναι και όλοι οι υπόλοιποι που ζουν στο ίδιο σπίτι, καθώς δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα ίδια αντικείμενα στο μπάνιο, ούτε τις ίδιες πετσέτες. Ο καθένας θα πρέπει να φέρνει τα ατομικά του αντικείμενα, όταν θέλει να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα και το μπάνιο, τόνισε.



Ο κ. Μαγιορκίνης είπε, ότι θα πρέπει να υπάρχουν μισάνοιχτα παράθυρα σε όλο το σπίτι, καθώς πλέον και ο καιρός επιτρέπει κάτι τέτοιο. Εφόσον ολοκληρωθεί η περίοδος νόσησης ενός θετικού φορέα του κορονοϊού, θα πρέπει να πλυθούν και να απολυμανθούν οι χώροι στους οποίους απομονώθηκε, δηλαδή το συγκεκριμένο δωμάτιο, πριν χρησιμοποιηθεί από τα υπόλοιπα μέλη μιας οικογένειας.

Ο κ. Μαγιορκίνης αναφερόμενος στην επιδημιολογική εικόνα στη χώρα μας, είπε ότι την τελευταία εβδομάδα αυξήθηκαν τα ενεργά κρούσματα σε όλη την επικράτεια. Επίσης αυξήθηκαν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, αλλά και τα εξιτήρια ασθενών covid -19 από αυτά. Ο ίδιος παρατήρησε συνολική επιβάρυνση που φτάνει στο 8%, ενώ όπως είπε «ο μέσος όρος των νέων εισαγωγών ήταν 500 στην προηγούμενη εβδομάδα». Μάλιστα τόνισε πως καταγράφηκε μικρή αύξηση των θανάτων ο αριθμός των οποίων άγγιξε τους 70 ανά ημέρα την τελευταία βδομάδα.

Τέλος, έκανε λόγο για επιβάρυνση της επιδημίας κατά 4% στην Αττική και 25% στην Θεσσαλονίκη. «Υπήρξε επιβάρυνση και στις δύο πόλεις, περισσότερο στην Θεσσαλονίκη» τόνισε και πρόσθεσε ότι το επιδημιολογικό φορτίο εξακολουθεί να είναι υψηλό ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες 40 ως 65 ετών που φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή «οδηγούν την πανδημία στη χώρα μας».