Γιάννης Αγγελικούσης: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο μεγαλύτερος Έλληνας εφοπλιστής

Σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας νοσηλεύεται από χθες, Σάββατο 20 Μαρτίου, ο εφοπλιστής Γιάννης Αγγελικούσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μεγαλύτερος Έλληνας εφοπλιστής, ηλικίας 73 ετών, ένιωσε το βράδυ της Παρασκευής αδιαθεσία, ενώ το πρωί του Σαββάτου υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο.

Ο Γιάννης Αγγελικούσης μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο και αμέσως μπήκε σε καταστολή.

Σύμφωνα με ιατρικούς κύκλους, οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την υγεία του Έλληνα εφοπλιστή.

Ο Ιωάννης Αγγελικούσης εισήλθε στην εταιρεία του πατέρα του το 1973. Ανέλαβε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Angelicoussis Shipping Group το 1989, μετά τον θάνατο του πατέρα του Αντώνη Αγγελικούση.

Το 1992 ίδρυσε την Kristen Navigation (μετονομάστηκε σε Maran Tankers Management το 2009), η οποία ανέλαβε το κομμάτι των tankers, ενώ το επόμενο έτος προχώρησε στις πρώτες παραγγελίες 5 πλοίων capesizes, χύδην φορτίου, από τα ναυπηγεία Hyundai Heavy Industries.> Εκείνη την εποχή ήταν τα μεγαλύτερα πλοία του είδους που είχε παραγγείλει ποτέ Έλληνας εφοπλιστής. Το 2000 αποφάσισε να επεκτείνει τον τομέα των tankers, με νέες παραγγελίες πλοίων Aframaxes, Suezmaxes και VLCCs.

Το 2000 η αδελφή του, Άννα, αποχώρησε και ίδρυσε τον δικό της εφοπλιστικό όμιλο (Pantheon Tankers, Alpha Bulkers, Alpha Gas.), ενώ το 2001 ο Γιάννης Αγγελικούσης απέκτησε το σύνολο των μετοχών της εταιρείας.

Τον Σεπτέμβριο του 2003 προχώρησε στην αγορά του πρώτου του πλοίου μεταφοράς LNG, του Maran Gas Asclepius, ιδρύοντας παράλληλα την θυγατρική Maran Gas Maritime που ασχολείται με τον τομέα των υγραεριοφόρων. Το 2005 η Marin Gas προχώρησε και στην πρώτη παραγγελία για πλοίο LPG.

Πλέον, ο όμιλος “Angelicoussis Shipping Group” συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εταιρίες “Maran Dry Management Inc.”[7], “Maran Gas Maritime” και “Maran Tankers Management”.[8][9] Περιλαμβάνει επίσης τις θυγατρικές MARAN SHIP SUPPLIES PTE LTD, FRIENDLY MARITIME SERVICES INC, MARAN ASIA PTE LTD. και MARAN (UK) LIMITED.

Ο Ιωάννης Αγγελικούσης έχει κάνει συχνές εμφανίσεις στην “Lloyd’s List”, ενώ συγκαταλέγεται στους Κορυφαίους του χώρου της παγκόσμιας ναυτιλίας. Υπήρξε 5ος το 2015 και 4ος το 2014 στον κόσμο, στον κατάλογο της Lloyd’s για τους 100 ανθρώπους με την μεγαλύτερη επιρροή στην ναυτιλία.

Επί των ημερών του, η Angelicoussis Shipping Group έχει γίνει ο ελληνόκτητος όμιλος με τον μεγαλύτερο στόλο σε αριθμό πλοίων και χωρητικότητα.[11] Μέχρι το 2020, ο όμιλος είχε επισήμως 139 πλοία και άλλα 14 πλοία υπό παραγγελία.

Τον Μάρτιο του 2015, ο Αγγελικούσης είχε καθαρή αξία 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την Bloomberg.[13] Εκτός από την κατοχή του μεγαλύτερου ελληνόκτητου στόλου, ο Αγγελικούσης ελέγχει τον μεγαλύτερο στόλο που φέρει ελληνική σημαία.

O Ιωάννης Αγγελικούσης εμφανίζεται κάθε χρόνο στη λίστα του Lloyd’s με τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στη ναυτιλιακή βιομηχανία.