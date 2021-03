AstraZeneca: Έκτακτη ανακοίνωση ΕΜΑ μετά τις αλυσιδωτές αναστολές - Συνεχίζονται οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα

Ντόμινο εξελίξεων στην Ευρώπη με το εμβόλιο της Astrazeneca κατά του κορονοϊού, καθώς τρεις χώρες αποφάσισαν να σταματήσουν προσωρινά τους εμβολιασμούς.

Στην Ελλάδα για την ώρα η Εθνική Αρχή Εμβολιασμού έχει δώσει το «ΟΚ» για να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν προβλήματα στη διαδικασία.

Έτσι την ώρα που στην Ευρώπη η μία μετά την άλλη οι χώρες αναστέλλουν το εμβόλιο της AstraZeneca, στην Ελλάδα οι εμβολιασμοί θα συνεχιστούν κανονικά έως την Πέμπτη 18 Μαρτίου. Στη συνέχεια αναμένεται να γίνει νέα γνωμάτευση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, που έχει προγραμματιστεί αυτό το διάστημα.

Έκτακτη ανακοίνωση EMA για το εμβόλιο της AstraZeneca: Περισσότερα τα οφέλη από τους κινδύνους



Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση μετά τις αλυσιδωτές αναστολές εμβολιασμού με το εμβόλιο της AstraZeneca από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

Επιμένει ο ΕΜΑ πως τα οφέλη από το εμβόλιο είναι περισσότερα από τους κινδύνους, συνεδριάζει έκτακτα την Πέμπτη για να πάρει νέες αποφάσεις.



Η επιτροπή ασφάλειας του ΕΜΑ το βράδυ της Δευτέρας (15.03) πήρε επίσημα θέση υπογραμμίζοντας πως συνεχίζει την έρευνα γύρω από το εμβόλιο της AstraZeneca, τονίζοντας ωστόσο πως το θωρεί ασφαλές.

Όπως επισημαίνεται σε σημείο της ανακοίνωσης «τα οφέλη του εμβολίου AstraZeneca στην πρόληψη του COVID-19, με τον σχετικό κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου, υπερτερούν των κινδύνων παρενεργειών», ωστόσο, έγινε σαφές ότι την Τρίτη (16.03) θα διεξαχθεί περαιτέρω εξέταση των πληροφοριών που υπάρχουν γύρω από το εμβόλιο και την Πέμπτη (18.03) θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση του Οργανισμού για να υπάρξει απόφαση για τυχόν περαιτέρω ενέργειες που μπορεί να χρειαστούν.

Η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

Περιστατικά με θρομβώσεις του αίματος, κάποιες με ασυνήθιστα χαρακτηριστικά όπως χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων, έχουν καταγραφεί σε πολύ μικρό αριθμός ανθρώπων που έλαβαν το εμβόλιο. Χιλιάδες άνθρωποι παρουσιάζουν θρομβώσεις του αίματος κάθε χρόνο στην ΕΕ για διαφορετικούς λόγους. Ο συνολικός αριθμός θρομβοεμβολικών περιστατικών σε ανθρώπους που έλαβαν το εμβόλιο δεν φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερος από ό,τι έχει παρατηρηθεί στον γενικό πληθυσμό.

Ο ΕΜΑ εργάζεται με την εταιρεία, με ειδικούς σε παθήσεις του αίματος και με άλλες υγειονομικές αρχές συμπεριλαμβανομένου του βρετανικού MHRA, που έχει εμπειρία μετά τη χορήγηση 11 εκατομμυρίων δόσεων του εν λόγω εμβολίου.

Η έρευνα του ΕΜΑ συνεχίζεται και το σαββατοκύριακο και ενδελεχής ανάλυση όλων των δεδομένων σχετικά με θρομβοεμβολικά περιστατικά θα γίνει τις επόμενες μέρες. Οι ειδικοί μελετούν λεπτομερώς τα υπάρχοντα δεδομένα και τις κλινικές συνθήκες συγκεκριμένων περιστατικών για να δουν αν το εμβόλιο ίσως συνέβαλε σε αυτές ή αν πρόκειται για περιστατικά που προκλήθηκαν από άλλες αιτίες.

Η επιτροπή ασφάλειας του ΕΜΑ (PRAC) θα επανεξετάσει τις πληροφορίες αύριο (Τρίτη) και μια έκτακτη συνάντηση θα λάβει χώρα την Πέμπτη 18 Μαρτίου για να καταλήξουμε με τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και με τυχόν ενέργειες που πρέπει να ληφθούν.

Η πανδημία COVID-19 είναι μια παγκόσμια κρίση, με καταστροφικές επιπτώσεις στην υγεία, στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα, και συνεχίζει να αποτελεί μείζονα επιβάρυνση για τα συστήματα υγείας της ΕΕ. Τα εμβόλια για το COVID-19 συμβάλλουν στην προστασία των ατόμων από το να αρρωστήσουν, ειδικά οι επαγγελματίες υγείας και οι ευάλωτοι πληθυσμοί, όπως οι ηλικιωμένοι ή τα άτομα με χρόνιες ασθένειες.

Ενώ η έρευνά του συνεχίζεται, ο EMA παραμένει επί του παρόντος της άποψης ότι τα οφέλη του εμβολίου της AstraZeneca στην πρόληψη του COVID-19, με τον σχετικό κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου, υπερτερούν των κινδύνων παρενεργειών.

Ο EMA θα συνεχίσει να επικοινωνεί περαιτέρω ανάλογα με την περίπτωση. Εν τω μεταξύ, οποιοσδήποτε έχει λάβει το εμβόλιο και έχει οποιεσδήποτε ανησυχίες πρέπει να επικοινωνήσει με έναν κατάλληλο επαγγελματία υγείας. Είναι σημαντικό τα άτομα που υποπτεύονται ότι μπορεί να έχουν παρενέργειες μετά τον εμβολιασμό να το αναφέρουν στον εθνικό ρυθμιστή φαρμάκων ή σε έναν επαγγελματία υγείας που μπορεί να τους βοηθήσει.

EMA’s safety committee (#PRAC) continues investigation of the #COVID19vaccine Astra Zeneca and thromboembolic events. Check out the latest updates:

https://t.co/5u3ltzNuYd