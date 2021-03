Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Λευκάδα

Σεισμός σημειώθηκε τώρα στη Λευκάδα. Οι πρώτες πληροφορίες.

Σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 10:52 στη Λευκάδα.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο περιοχή 15 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Λευκάδας.

Felt #earthquake (#σεισμός) M4.3 strikes 57 km SW of #Árta (#Greece) 4 min ago. Please report to: https://t.co/SKy2b6lzPs pic.twitter.com/2tIX1m3gUx