Σενάρια για επαναλειτουργία των καταστημάτων, νέο SMS και χρονοδιάγραμμα για τα σχολεία

Παρά την ανησυχία των ειδικών για την πορεία της πανδημίας ιδιαίτερα στην Αττική, η κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα το σταδιακό άνοιγμα του λιανεμπορίου στις αρχές Μαρτίου, δεδομένου ότι τα κρατικά ταμεία αδειάζουν και η οικονομική αιμορραγία του συνεχούς λουκέτου είναι πλέον ακατάσχετη.



Το Μαξίμου γνωρίζει ότι τα βήματα πρέπει να είναι προσεκτικά και με γνώμονα την προφύλαξη της υγείας των πολιτών, γι’ αυτό ήδη επεξεργάζεται τα σενάρια που θα οδηγήσουν σε ασφαλές άνοιγμα των εμπορικών δραστηριοτήτων.

«Την 1η Μαρτίου, εάν επικρατήσει σταθεροποίηση της κατάστασης με τα κρούσματα, θα υπάρξει σταδιακό άνοιγμα. Θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες των λοιμωξιολόγων για το άνοιγμα του λιανεμπορίου και των σχολείων», δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Τα σενάρια για το λιανεμπόριο



Στην παρούσα φάση τρία σενάρια βρίσκονται ήδη στο τραπέζι για το επικείμενο άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων, τη στιγμή που θα δώσει το «πράσινο φως» η επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Και αυτά είναι:



Α) άνοιγμα με τη μέθοδο του click away, δηλαδή με ηλεκτρονική παραγγελία και παραλαβή εκτός του καταστήματος



Β) άνοιγμα με το μοντέλο του click in shop, δηλαδή εξυπηρέτηση των καταναλωτών με ραντεβού εντός του καταστήματος



Γ) Κατά τα πρότυπα των σούπερ μάρκετ: με αριθμητικό περιορισμό πελατών εντός του καταστήματος ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα.



«Σε αντίστοιχη κατάσταση στις 14 Δεκεμβρίου, είχε επιτραπεί η λειτουργία με click away των καταστημάτων, το άνοιγμα των κουρείων και των κομμωτηρίων, αλλά και το κυνήγι και το ψάρεμα και δεν υπήρξε αρνητική επίπτωση στην πτωτική πορεία της πανδημίας. Ενδεχομένως αν είμαστε σε παρόμοια κατάσταση την 1η Μαρτίου να κάνουμε κάτι ανάλογο», επισήμανε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

Στο τραπέζι νέο SMS για click away



Παράλληλα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newsbeast.gr το κυβερνητικό επιτελείο επεξεργάζεται ήδη τη δημιουργία ενός νέου SMS για τα ψώνια με click away, το οποίο και θα υπάγεται σε χρονικούς περιορισμούς. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να στείλουν μόνο ένα μήνυμα –σε νέο τετραψήφιο αριθμό– και θα πηγαίνουν για ψώνια με το ρολόι ανά χείρας. Στόχος του μέτρου αυτού είναι να μπει φρένο στην κινητικότητα των πολιτών, καθώς εγκυμονεί πάντα ο κίνδυνος με το που θα ανεβάσουν ρολά τα καταστήματα, να ξεχυθούν στους δρόμους οι καταναλωτές δημιουργώντας νέες εστίες μετάδοσης του ιού.



Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία;



Ερώτημα αποτελεί και το άνοιγμα των σχολείων, ενώ οι ειδικοί συζητούν για το εάν η επαναφορά των μαθητών στις τάξεις θα γίνει σε όλη τη χώρα ή θα εξαιρεθούν οι «κόκκινες περιοχές». Κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι η ανάγκη την επιστροφή των μαθητών στα θρανία, δεν σχετίζεται μόνο με το εκπαιδευτικό κομμάτι, αλλά επιβάλλεται και για ψυχολογικούς λόγους. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση καταρτίζει ένα πρώτο χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας των δημοτικών σχολείων την 1η Μαρτίου και στην συνέχεια, στις 8 Μαρτίου, των Γυμνασίων-Λυκείων και του λιανεμπορίου. Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, οπότε και οι ειδικοί θα επεξεργαστούν τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα, όπως αυτά προκύπτουν από το σκληρό lockdown που βρίσκεται σε ισχύ, θα κριθεί κατά πόσο αυτός ο σχεδιασμός μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη ή θα απαιτηθεί παράταση των μέτρων.

.newsbeast.