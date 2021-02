Ωράριο σούπερ μάρκετ: Τι ώρα κλείνουν σήμερα

Με νέο διευρυμένο ωράριο λειτουργούν τα σούπερ μάρκετ λόγω του lockdown. Δείτε τι ώρες μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας.

Το προτεινόμενο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των σούπερ μάρκετ είναι 7:00 – 17:30 το Σαββατοκύριακο και 7:00 – 20:30 τις καθημερινές.

Επίσης ισχύουν τα εξής:

Ένα άτομο για κάθε 25 τ.μ. στον κύριο χώρο του καταστήματος (εξαιρούνται βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, γραφεία, χώροι στάθμευσης).

Απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων.

Απαγόρευση πώλησης προϊόντων λιανεμπορίου.

Δυνατότητα παραδόσεων delivery τις Κυριακές από σούπερ μάρκετ.

Υπενθυμίζεται ότι, από τις 11 Φεβρουαρίου καταργήθηκε το click away.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν είναι:

-καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ μίνι μάρκετ, φούρνοι),

-λαϊκές αγορές,

-φαρμακεία,

-Pet Shops,

-επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών (αποκλειστικά για την επισκευή συσκευών, την εξόφληση λογαριασμών και την ανανέωση υπολοίπου),

-καταστήματα οπτικών / ακουστικών βαρηκοΐας και καταστήματα περουκών και ποστίς, (κατόπιν ραντεβού),

-και κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης με την μέθοδο των ηλεκτρονικών πωλήσεων (e-shop).

-Τα περίπτερα λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως.

Για τα σούπερ μάρκετ στην ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η πώληση προϊόντων που ανήκουν σε ΚΑΔ σε αναστολή, όπως τα παιχνίδια, τα είδη ένδυσης, υπόδησης κοκ.

Τέλος, η εστίαση λειτουργεί με τη μέθοδο της διανομής (delivery), πακέτου απ’ το κατάστημα (take away) και καθ’ οδόν εξυπηρέτησης (drive through).

https://www.newsit.gr