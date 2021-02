Τι αλλάζει στις κόκκινες περιοχές από τη Δευτέρα - Πώς θα λειτουργήσουν σχολεία και λιανεμπόριο

Από το πρωί της Δευτέρας 8 Φεβρουαρίου και μέχρι τις 05.00 το πρωί της 15ης Φεβρουαρίου, οι «κόκκινες» περιοχές της χώρας μπαίνουν σε νέα καθημερινότητα με την εφαρμογή νέων περιοριστικών μέτρων.

Οι κυριότερες αλλαγές, που θα επηρεάσουν Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, αφορούν τη λειτουργία του λιανεμπορίου αποκλειστικά με click away για τις καθημερινές (το Σαββατοκύριακα κλειστά τα καταστήματα) ενώ η απαγόρευση κυκλοφορίας επανέρχεται από τις 21.00 (αντί για τις 18.00 που ισχύει το Σαββατοκύριακο) έως τις 05.00.

Πιο συγκεκριμένα:

- Λειτουργία του λιανεμπορίου και των δραστηριοτήτων με τη μέθοδο του click away και μόνο.

- Κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, καθώς και υπηρεσίες διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, οι υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και τα ΚΤΕΟ λειτουργούν κανονικά με τους όρους και τα μέτρα που ήδη ισχύουν.

- Τόσο το λιανεμπόριο, όσο και αυτά τα καταστήματα και υπηρεσίες, θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:00 το πρωί ως τις 8:00 το βράδυ και μόνο. Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου θα παραμένουν κλειστά.

- Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου θα παραμείνουν ανοιχτά μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, οι φούρνοι, τα βενζινάδικα και τα φαρμακεία και μόνο από τις 7:00 το πρωί μέχρι τις 5:00 το απόγευμα. Εκτός των σούπερ μάρκετ, τα υπόλοιπα θα λειτουργήσουν και την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου τις ίδιες ώρες.

- Η λειτουργία λαϊκών αγορών αναστέλλεται και για το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Σημειώνεται, ότι από τα μέτρα εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, διότι δεν παρατηρείται οποιαδήποτε έξαρση της πανδημίας και χωροταξικά είναι ξεκομμένη από την υπόλοιπη ηπειρωτική περιοχή.

Οι πέντε δήμοι με το αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο

Αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα ισχύουν για τους δήμους Θήρας, Μυκόνου, Χαλκιδέων, Πατρέων και Αγίου Νικολάου Λασιθίου, καθώς το επιδημιολογικό τους φορτίο θεωρήθηκε ιδιαίτερα αυξημένο και επικίνδυνο.

Πιο συγκεκριμένα στις περιοχές αυτές:

- Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ και των πρακτορείων ΟΠΑΠ.

- Ανοιχτά παραμένουν μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία.

Ακόμη, στις πέντε αυτές περιοχές, όπως και στις «κόκκινες» περιοχές συνεχίζουν να ισχύουν τα εξής:

- Τα καταστήματα εστίασης λειτουργούν με τη μέθοδο του take away και του delivery. Όσον αφορά στο take away, υπενθυμίζεται ότι αυτό δεν αποτελεί αυτοτελή λόγο μετακίνησης.

Ανακατατάξεις επίσης υπάρχουν και στο επίπεδο Β- Αυξημένου Κινδύνου του χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας ο οποίος διαμορφώνεται διαφορετικά. Συγκεκριμένα στις κόκκινες περιοχές ανήκουν:

- Ο Δήμος Εορδαίας, ο δήμος Θηβαίων, ο δήμος Τανάγρας, ο δήμος Σπάρτης, ο δήμος Ζακύνθου, η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, ο δήμος Ρεθύμνης, ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού, ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης και, ο Δήμος Τεμπών.

Στις περιοχές αυτές που εντάσσονται στο «κόκκινο» ισχύουν τα παρακάτω μέτρα:

- Λειτουργία λιανεμπορίου με τη μέθοδο click away και λειτουργία καταστημάτων ένδυσης, υπόδησης, βιβλιοπωλείων, κομμωτηρίων και καταστημάτων προσωπικής περιποίησης με προκαθορισμένο ραντεβού (click-in-a-shop) και με 1 άτομο ανά 25 τ.μ.

- Τα καταστήματα παραμένουν κλειστά τις Κυριακές.

Κλειστά μετά τις 17.00 μίνι μάρκετ, ψιλικατζίδικα και μανάβικα σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Να σημειωθεί πως κλειστά είναι σήμερα μετά τις 17.00 το απόγευμα, αλλά και το επόμενο Σαββατοκύριακο 13 και 14 Φεβρουάριου, μίνι μάρκετ, ψιλικατζίδικα και μανάβικα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΙ ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Τα supermarket δεν θα μπορούν να πωλούν μια σειρά από προϊόντα

Όπως λοιπόν προκύπτει από το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε χθες το βράδυ τα supermarket δεν θα μπορούν να πωλούν μια σειρά από προϊόντα όπως τα ακόλουθα:

1. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού

2. Τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό σε εξειδικευμένα καταστήματα

3. Εξοπλισμό ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

4. Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με εξαίρεση τα είδη ύπνου, κουβέρτες, παπλώματα κλπ.

5. Λιανικό εμπόριο χαλιών, επενδύσεων δαπέδου και τοίχου

6. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (μόνο βύσματα, πρίζες και άλλες συσκευές για την διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων κλπ)

7. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών κλπ Εξαιρούνται οι σκούπες, οι λαμπήρες, οι βούρτσες για την οικιακή καθαριότητα κλπ

8. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους

9. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων με κάποιες εξαιρέσεις (καλσόν, παλτά κλπ)

10. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων

Κατά συνέπεια, από αύριο επανέρχονται οι κόκκινες κορδέλες σε εκατοντάδες προϊόντα στα σούπερ μάρκετ τα οποία για την Αττική και την Θεσσαλονίκη θα μπορούν να λειτουργούν από τις 07:00 έως τις 20:00 τις καθημερινές και από τις 07:00 έως τις 17:00 το Σαββατοκύριακο (Σάββατο οπωσδήποτε και Κυριακή αν επιτραπεί συνολικά η λειτουργία των καταστημάτων).

Με «τρεις ταχύτητες» η λειτουργία των σχολείων

Με «τρεις ταχύτητες» θα λειτουργήσουν από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου τα σχολεία, σε όλη την χώρα. Σε Πάτρα, Χαλκίδα και Άγιο Νικόλαο, οι μαθητές όλων των βαθμίδων επιστρέφουν στην τηλεκπαίδευση.

Στους δήμους Θήρας Σαντορίνης και Μυκόνου ανοίγουν τα σχολεία για τους μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών, και επιστρέφουν στην εξ αποστάσεως διδασκαλία τα γυμνάσια. Σε 14 περιφέρειες (όπως Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Λέσβος) θα συνεχιστούν τα δια ζώσης μαθήματα για νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια, και μόνο τα Λύκεια συνεχίζουν με τηλεκπαίδευση.

Αναλυτικότερα από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου θα ισχύσουν τα εξής για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων:

A) Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων

1. Δημοτική Ενότητα Πατρέων

2. Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων

3. Δημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου της ΠΕ Λασιθίου

B) Δια ζώσης εκπαίδευση για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για γυμνάσια και λύκεια.

1. Δημοτική Ενότητα Θήρας

2. Δημοτική Ενότητα Μυκόνου

Γ) Δια ζώσης εκπαίδευση για νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για λύκεια (και γυμνάσια με λυκειακές τάξεις)

1. Περιφέρεια Αττικής

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης

3. ΠΕ Χαλκιδικής

4. ΠΕ Λέσβου

5. Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης της ΠΕ Ηλείας

6. Δήμος Ζακύνθου

7. Δήμος Τεμπών της ΠΕ Λάρισας

8. Δήμος Πύδνας-Κολινδρού της ΠΕ Πιερίας

9. Δήμος Ρεθύμνης της ΠΕ Κρήτης

10. Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων της ΠΕ Ευβοίας

11. Δήμος Τανάγρας

12. Δήμος Εορδαίας της ΠΕ Κοζάνης

13. Δήμος Θηβαίων

14. Δήμος Σπάρτης

Επιπλέον, δια ζώσης θα συνεχίσουν να λειτουργούν όλες οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων.

Λοιπές εκπαιδευτικές δομές, όπως τα πανεπιστήμια, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα φροντιστήρια, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης θα συνεχίσουν την εξ αποστάσεως λειτουργία.