Πήρε πίσω η κυβέρνηση την απαγόρευση του take away. Θα γίνουν όλα όπως πριν

Πλήρης αναδίπλωση από την κυβέρνηση στο ζήτημα του take away.

Με νεότερη απόφαση του αρμόδιου πρωθυπουργού, Άδωνι Γεωργιάδη, δεν θα ισχύσει τελικά το προσωρινό μέτρο της απαγόρευσης του «take away» στα καταστήματα εστίασης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, αύριο Κυριακή και το επόμενο Σαββατοκύριακο, καθώς, όπως ανέφερε σε δήλωσή του, δημιουργούσε σύγχυση και θα προκαλούσε περισσότερα προβλήματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, ο κ. Γεωργιάδης έκανε την εξής δήλωση: ««H Κυβέρνηση αξιολόγησε ότι το μέτρο της προσωρινής αναστολής του «take away» θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε ότι το «take away» θα λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα».

«Η δυνατότητα να βλέπεις ότι κάτι είναι λάθος και να το διορθώνεις όσο πιο γρήγορα γίνεται δεν είναι αδυναμία αλλά δύναμη. Αδυναμία είναι η επιμονή στο λάθος για λόγους επικοινωνίας. Εμείς κάναμε λάθος και το διορθώσαμε πριν γίνει ζημιά. Αφήστε τώρα τους γνωστούς να γκρινιάζουν», έγραψε στο twitter ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι «έχει καταργηθεί το take away για τα Σαββατοκύριακα διότι έχει παρατηρηθεί ένας πάρα πολύ μεγάλος συνωστισμός μπροστά από τα καταστήματα που έπαιρνε ο κόσμος το φαγητό του. Έτσι, το take away τα Σαββατοκύριακα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη σταματάει, αλλά το delivery, η διανομή φαγητού στα σπίτια συνεχίζεται κανονικά».

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα το υπουργείο Ανάπτυξης διευκρίνισε:

«Αύριο, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου και το Σαββατοκύριακο 13 & 14 Φεβρουαρίου απαγορεύεται μόνο στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης, σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων.»

«Η πώληση καφέ μέσω της διαδικασίας take away απαγορεύεται και από τις επιχειρήσεις αρτοζαχαροπλαστείων, φούρνων και λοιπών επιχειρήσεων που η πώληση καφέ δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητα. Η υπηρεσία παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) θα λειτουργεί κανονικά.

»Εξυπακούεται ότι κατά τις προαναφερθείσες ημέρες επιτρέπεται η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ενώ από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στο σύνολο της επικράτειας.»

Τελικά, νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε την κατάργηση του περιορισμού.