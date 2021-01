Πώς οδηγήθηκε η κυβέρνηση στo άνοιγμα των σχολείων στις 11 Ιανουάριου;

Πώς οδηγήθηκε η κυβέρνηση στην απόφαση για άνοιγμα των σχολείων στις 11 Ιανουάριου και τι αναμένεται να γίνει με το λιανεμπόριο



Η απόφαση για άνοιγμα των σχολείων στις 11 Ιανουαρίου φαντάζει ειλημμένη παρότι υπάρχουν ακόμη κάποιες φωνές που ζητούν μια μικρή ακόμα παράταση για να γίνει με μεγαλύτερη ασφάλεια η επιστροφή στα θρανία. Πρόκειται λοιπόν για μία πολιτική απόφαση, να χτυπήσει ξανά το κουδούνι την μεθεπόμενη Δευτέρα 11 του μήνα. Η κυβέρνηση αποφάσισε κι ανακοίνωσε δια στόματος κυβερνητικού εκπροσώπου την επιβολή αυστηρού lockdown από σήμερα Κυριακή 3 Ιανουαρίου μέχρι και τα ξημερώματα της 11ης του μήνα με στόχο να αναχαιτιστεί η πανδημία του κορονοϊού.



Η κυβέρνηση, όπως ανέφερε σε σχετικό ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Open TV η Σοφία Φασουλάκη, αποφάσισε να επιβάλλει αυστηρότερους περιορισμούς και δη την απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9:00 το βράδυ ως τις 5:00 το πρωί, να θυσιάσει το λιανεμπόριο, ακόμα και το click away, στον βωμό του ανοίγματος των σχολείων.



Υπήρχαν πολλοί λοιμωξιολόγοι της επιτροπής, που υποστήριξαν ότι μπορούν να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια στις 8 Ιανουαρίου, ωστόσο, αποφασίστηκε να εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση το Σαββατοκύριακο και να ανοίξουν τα σχολεία τρεις ημέρες αργότερα με μεγαλύτερη ασφάλεια και με αυστηρούς κανόνες, όπως για παράδειγμα η διεξαγωγή rapid test στους μαθητές του Λυκείου και ίσως και του Γυμνασίου που συνωστίζονται περισσότερο. Υπενθυμίζεται ότι θα ανοίξουν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης, δηλαδή νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και Γυμνάσια.



Τα μέτρα αυτά θα οριστικοποιηθούν τη Δευτέρα 4 του μήνα κατά τη διάρκεια της σύσκεψης της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως με τους εμπειρογνώμονες του υπουργείου Υγείας και θα ανακοινωθούν άμεσα προκειμένου να προετοιμασθούν ανάλογα τα ίδια τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές.



Η κυβέρνηση έχει ήδη εξαγγείλει τη διενέργεια στοχευμένων τεστ σε μεγαλύτερους μαθητές, ενώ δεν αποκλείεται να εφαρμοστεί και η κλιμακωτή προσέλευση και αποχώρηση των μικρών μαθητών προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός κυρίως μεταξύ των γονέων που θα πρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά τους στις σχολικές μονάδες ή να τα παίρνουν κατά τη λήξη των διδακτικού ωραρίου.



Οσον αφορά στα τεστ, τη διενέργειά τους θα την αναλάβουν ειδικές μονάδες του υπουργείου Υγείας και θα ενημερώσουν σχετικά τους γονείς καθώς η διαδικασία θα έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Τα τεστ σε μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς έχουν ζητήσει τόσο οι καθηγητές όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης καθώς θεωρούν ότι ένα απαραίτητο μέτρο για το άνοιγμα των σχολείων με ασφάλεια.



Οσον αφορά στο κλιμακωτό ωράριο είναι εφικτό για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά διότι οι μαθητές μπορούν να πηγαίνουν και αντίστοιχα να φεύγουν από τις σχολικές τάξεις με μικρή διαφορά, έως και 15 λεπτά ώστε να αποφεύγεται η μαζική προσέλευση γονιών και μαθητών. Κατά τα λοιπά βέβαια θα ισχύσουν τα μέτρα που είχαν εφαρμοστεί πριν από το κλείσιμο των σχολείων, όσον αφορά στις περιπτώσεις, που θα εμφανίζεται κάποιο κρούσμα σε μαθητή ή εκπαιδευτικό και θα κλείνουν κάποιες τάξεις ή και ολόκληρη η σχολική μονάδα εάν αυτό κριθεί από τους αρμόδιους αναγκαίο.



Μένει να αποδειχθεί τι θα γίνει με το λιανεμπόριο, το οποίο θα ανοίξει ξανά με το click away στις 11 Ιανουαρίου, επόμενο βήμα θα είναι το click in shop, κατά το οποίο οι καταναλωτές θα πηγαίνουν στο κατάστημα και θα εισέρχονται σ' αυτό κατόπιν ραντεβού και μετά τις 15 του μήνα όταν και θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θα έχουν κυλήσει οι γιορτές θα αποφασιστεί αν θα ανοίξουν κι άλλες πτυχές της οικονομικής ζωής του τόπου.