Μπράβο ρε Νίκο! Επιτέλους, δάκρυα χαράς για τον 20χρονο – Μπορείτε να βοηθήσετε;

Συγκίνηση για τον νεαρό που παλεύει εδώ και 1,5 χρόνο για να επανέλθει, μετά το τρομακτικό τροχαίο στην Αταλάντη – Η βοήθεια του κόσμου και η δύσκολη συνέχεια που απαιτεί τη στήριξη όλων μας



Το χρονικό του φοβερού τροχαίου που προκλήθηκε εν ώρα εργασίας στον 20χρονο Νίκο Ιωάννου από την Αταλάντη, γνωστό πλέον σε ολη την Ελλάδα.



Από τις 9/9/2019 ο Νίκος και η οικογένειά του ανεβαίνουν τον δικό τους Γολγοθά χωρίς να εγκαταλείψουν λεπτό την πίστη τους ότι κάποια στιγμή θα δουν το παλικάρι τους και πάλι στα πόδια του.



Η πίστη αυτή είναι που δίνει δύναμη στον Νίκο να συνεχίζει τον σκληρό αγώνα που δίνει καθημερινά στο κέντρο αποκατάστασης Animus στη Λάρισα.



Η οικογένεια, λοιπόν, αυτές τις άγιες μέρες από το κέντρο αποκατάστασης όπου βρίσκεται ο Νίκος, στέλνει τις ανθρώπινες και γεμάτες ευγνωμοσύνη ευχές της για την συμπαράσταση, υλική και πνευματική, που λαμβάνει εδώ και ενάμιση χρόνο από τον κόσμο της Φθιώτιδας και γενικότερα της Στερεάς Ελλάδας.



Η οικογένεια εύχεται σε όλους και όλες “Χρόνια πολλά και καλή νέα χρονιά με υγεία, αισιοδοξία και πίστη για καλύτερες μέρες” με μια συγκινητική φωτογραφία του Νίκου μαζί με τους γονείς του στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου αστεριού στο προαύλιο του κέντρου αποκατάστασης όπου νοσηλεύεται.



Οι γονείς και ο αδερφός του Νίκου επισημαίνουν ότι ο Νίκος πηγαίνει καλύτερα και ανταποκρίνεται στην αποκατάστασή του, γεγονός που αποδεικνύεται και από τις φωτογραφίες του 20χρονου που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.



Ωστόσο το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται ακόμη χρόνος σε τέτοια σοβαρά περιστατικά, αλλά ο Νίκος αποδεικνύει πως είναι δυνατός και αποφασισμένος να βγει νικητής.



Το μόνο που απαιτείται από όλους εμάς είναι να στηρίξουμε με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας μας, την προσπάθεια του Νίκου.

Τι μπορούμε να κάνουμε;



Αναλυτικά:



Για όποιον ενδιαφέρεται υπάρχει ο ειδικός Τραπεζικός Λογαριασμός που έχει ανοιχθεί για τα έξοδα αποκατάστασης του Νίκου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.



Αρ. Λογαριασμού: 5162-098252-957



IBAN: GR07 0172 1620 0051 6209 8252 957



Δικαιούχοι: ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.



Ειδικότερα στην περιοχή της Λαμίας, Μακρακώμης και Στυλίδας υπάρχουν κουμπαράδες ενίσχυσης στα εξής καταστήματα:



Senso espresso Room, Κύπρου 37Α, Λαμία

Μίνι μάρκετ Μαχαιράς, Αθηνών 42, Λαμία

Μίνι μάρκετ Αθαν.Βαρσαμογιαννη-Ραχούτη, Χαλκομάτας 19, Λαμία

Ίαση πολυιατρείο Λαμίας, Λεωφ.Καλυβίων 16, Λαμία

Φρουτεμπορική Χρήστος Παρδάλης, Στυλίδος 8, Νέα Μαγνησία Λαμία

Ξυλόφουρνος Ζησόπουλος, Κύπρου 36Α, Λαμία

Ζαχαροπλαστείο Αλμπανέζος, Φαλαρων 3, Στυλίδα

In cafe Μακρακώμη Φθιώτιδας

Φαρμακείο Ευσεβίας Κελεσιάδου-Κούτρα, Μπακογιάννη 2, Μακρακώμη Φθιώτιδας.



Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία τοποθέτησης των κουμπαράδων αξίζει να σημειωθεί ότι πάρθηκε από την διαδικτυακή ομάδα του Facebook “Βοηθάω χαρίζοντας”.



Επιπλέον κουτιά οικονομικής ενίσχυσης υπάρχουν και στην Αταλάντη, Τραγάνα και Μαλεσίνα στα εξής καταστήματα:



Brother’s Café, Εθνικής Αντιστάσεως 1, Αταλάντη

Captain’s coffee and more, Εθνικής Αντιστάσεως 40, Αταλάντη

Pepper fast food, Πεζόδρομος Αθανασίου Διάκου, Αταλάντη

Olympus Plaza Ε.Ο. Αθηνών- Λαμίας, Αταλάντη

Φούρνος Ιγγλέζου, Τραγάνα

Καφενείο Κοτσαϊμάνη Α., Τραγάνα

NIK EL café, Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου, Μαλεσίνα.



Όλοι μαζί μπορούμε να στηρίξουμε τον Νίκο στον αγώνα ζωής που δίνει!



Η συνέντευξη που έδωσε ο πατέρας και ο αδερφός του Νίκου στο Mag24: