Εκτοξεύτηκε στην τηλεθέαση ο μεγάλος τελικός του J2US – Τι ποσοστά κατέγραψε

Δείτε τι κατέγραψαν ο μετρήσεις της Nielsen για την τηλεθέαση.

Την τελευταία μάχη για την τηλεθέαση έδωσε το J2US το βράδυ του Σαββάτου 26 Δεκεμβρίου. Ο μεγάλος τελικός του show ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 2 τα ξημερώματα, με τον Νάσο Παπαργυρόπουλο και την Ζόζεφιν να αναδεικνύονται νικητές.

Άννα Βίσση και Δέσποινα Βανδή έγραψαν ιστορία στον τελικό του Just the 2 Of Us

Ο τελικός του J2US είχε μέσο όρο 23% στο γενικό σύνολο, ενώ σε τέταρτο έφτασε μέχρι το 38%.

Όσον αφορά το δυναμικό κοινό, το J2US σημείωσε μέσο όρο 23,3%, ενώ στο υψηλότερο τέταρτο ανέβηκε στο 40,1%.

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

